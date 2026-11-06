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Rheinmetall Aktie: DAX-Flop nach Gewinnwarnung – Bernstein stuft ab!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 11:20 6 Min.

Rheinmetall verliert 3,61%, während Bernstein Research die Aktie abstuft, das Kursziel auf 1.000 Euro senkt und bessere Chancen bei anderen Titeln sieht.

Bild: Photo by Defrino Maasy / Unsplash

Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker: RHM) gerät erneut unter Verkaufsdruck. Beim angegebenen Kurs von 811,10 Euro verliert das Papier 30,40 Euro beziehungsweise 3,61% und gehört damit zu den größten DAX-Flops. Zugleich zieht Bernstein Research nach der Gewinnwarnung Konsequenzen: In seiner Rheinmetall-Aktienanalyse vom 05.11.2026 senkt Adrien Rabier das Kursziel von 1.200 Euro auf 1.000 Euro und stuft die Aktie von "outperform" auf das Rating "market perform" ab. Besonders bemerkenswert ist die Selbstkritik des Analysten: Seine im Dezember 2025 rein auf Bewertungsargumente gestützte Empfehlung betrachtet Adrien Rabier rückblickend als Fehler. Bernstein Research korrigiert die eigene Einschätzung Die neue Rheinmetall-Aktienanalyse geht über eine gewöhnliche Kurszielanpassung hinaus. Adrien Rabier hinterfragt ausdrücklich die Grundlage seiner früheren Empfehlung. Die damals bereits laufende Korrektur habe sich fortgesetzt – belastet durch die Schwäche des Sektors und unternehmenseigene Probleme. Damit benennt Bernstein Research zwei unterschiedliche Belastungsebenen. Einerseits habe das Branchenumfeld gegen die Aktie gearbeitet. Andererseits hätten Schwierigkeiten bei Rheinmetall selbst die Entwicklung zusätzlich gebremst. Welche konkreten Probleme welchen Anteil an der schwachen Kursentwicklung haben, lässt sich aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht bestimmen. Die Kernaussage von Adrien Rabier ist jedoch eindeutig: Die Bewertung allein hat nicht ausgereicht, um eine überzeugende Anlageempfehlung zu begründen. Für Anleger steckt darin ein wichtiger Punkt. Eine Aktie kann rechnerisch attraktiv erscheinen und trotzdem weiter fallen, wenn die erwarteten Verbesserungen ausbleiben oder Unsicherheit die Kaufbereitschaft belastet. Gewinnwarnung verschärft den Blick auf die Risiken Nach der Gewinnwarnung reduziert Bernstein Research das Kursziel um 200 Euro beziehungsweise rund 16,7%. Das neue Kursziel 1.000 Euro liegt damit deutlich unter dem bisherigen Zielwert von 1.200 Euro. Parallel dazu senkt Adrien Rabier die Einstufung auf das Rating "market perform". Bernstein Research nimmt somit sowohl den Bewertungsanspruch als auch die relative Erwartung an die Aktie zurück. Die vorliegende Meldung nennt keine Einzelheiten zur Gewinnwarnung und keine konkreten Änderungen der Gewinnschätzungen. Ein bestimmter Ergebniseinbruch oder eine genaue operative Ursache lässt sich daraus deshalb nicht ableiten. Klar ist aber: Die jüngsten Entwicklungen reichen Adrien Rabier nicht aus, um an seiner bisherigen positiven Einstufung festzuhalten. Die Rheinmetall-Aktienanalyse signalisiert damit erhöhte Vorsicht. Solange die Aussichten nicht klarer werden, sieht Bernstein Research überzeugendere Chancen bei anderen Unternehmen. Hohes Wertpotenzial, aber keine überzeugenden Kurstreiber Der zentrale Gegensatz bleibt nach Einschätzung von Adrien Rabier bestehen: Rheinmetall verfüge über hohes Wertpotenzial, doch es fehle an Kurstreibern. An dieser Konstellation habe sich bislang nichts Entscheidendes geändert. Genau hier liegt der Unterschied zwischen einer attraktiven Bewertung und einer unmittelbar überzeugenden Aktienperspektive. Ein rechnerischer Wertabstand sagt noch nicht, wodurch und wann der Markt diese Differenz schließen könnte. Mögliche Kurstreiber müssten die Erwartungen der Anleger verbessern oder Unsicherheit abbauen. Die vorliegende Zusammenfassung nennt jedoch keinen konkreten bevorstehenden Impuls, auf den Adrien Rabier seine Zuversicht stützen würde. Bernstein Research zieht daraus eine klare Konsequenz: Das vorhandene Wertpotenzial genügt vorerst nicht für das bisherige Rating "outperform". Mit dem Rating "market perform" wartet Adrien Rabier auf eine besser einschätzbare Perspektive. Kursziel 1.000 Euro: Warum reicht das nicht für mehr Optimismus? Beim angegebenen Aktienkurs von 811,10 Euro beträgt der Abstand zum Kursziel 1.000 Euro insgesamt 188,90 Euro je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 23,3%, ohne mögliche Dividenden zu berücksichtigen. Auf den ersten Blick wirkt dieser Abstand durchaus attraktiv. Dennoch bestätigt er nicht automatisch eine besonders günstige Kaufgelegenheit. Ein Kursziel beruht auf Annahmen, deren Eintritt und zeitliche Umsetzung unsicher bleiben. Zudem ist eine Analysteneinstufung auch relativ zu anderen Anlagemöglichkeiten zu verstehen. Adrien Rabier sieht andernorts bessere Chancen. Damit kann ein positiver Abstand zum Kursziel bestehen, während die Aktie im direkten Vergleich trotzdem an Attraktivität verliert. Die Rheinmetall-Aktienanalyse von Bernstein Research ist daher keine Aussage, das Unternehmen besitze kein Potenzial mehr. Sie beschreibt vielmehr Zweifel daran, ob dieses Potenzial unter den derzeitigen Bedingungen überzeugend genug in Kursgewinne umgesetzt werden kann. TKMS und Leonardo bevorzugt – Luftfahrt noch interessanter Adrien Rabier beschränkt sich nicht auf die Abstufung von Rheinmetall. Er nennt konkrete Alternativen, die er unter den aktuellen Voraussetzungen für aussichtsreicher hält. Im Rüstungsbereich sieht der Analyst von Bernstein Research bessere Chancen bei TKMS und Leonardo. Noch stärker richtet sich seine Präferenz jedoch auf das Luftfahrtsegment: Hier hebt Adrien Rabier Safran und MTU hervor. Diese Auswahl verdeutlicht, dass seine vorsichtigere Haltung keine pauschale Absage an sämtliche Unternehmen aus Rüstung und Luftfahrt ist. Vielmehr gewichtet Bernstein Research die Chancen innerhalb dieser Bereiche neu. Die vorliegende Zusammenfassung enthält allerdings weder Kursziele noch detaillierte Bewertungsargumente für die genannten Alternativen. Daraus lässt sich deshalb keine vollständige vergleichende Anlageanalyse ableiten. Für Rheinmetall bleibt die Aussage dennoch relevant: Die Aktie steht im Wettbewerb mit Unternehmen, deren Perspektiven Adrien Rabier derzeit überzeugender findet. Unter den größten DAX-Verlierern: Der Markt bleibt skeptisch Der aktuelle Rückgang um 3,61% auf 811,10 Euro macht Rheinmetall zu einem der schwächsten Werte im angegebenen DAX-Marktbild. Die Kursbewegung fällt mit einer deutlich vorsichtigeren Analysteneinschätzung zusammen. Welchen Anteil die Abstufung durch Bernstein Research am gesamten Tagesverlust hat, lässt sich aus den vorliegenden Informationen nicht sicher bestimmen. Gewinnwarnung, Branchenumfeld und weitere Markteinflüsse können ebenfalls eine Rolle spielen. Fest steht: Der Rückgang allein löst das von Adrien Rabier beschriebene Problem nicht. Ein niedrigerer Kurs vergrößert zwar rechnerisch den Abstand zum Kursziel 1.000 Euro. Er schafft aber weder zusätzliche Transparenz noch einen neuen operativen Impuls. Wer die Aktie beurteilt, muss deshalb über den reinen Kursabschlag hinausblicken. Entscheidend ist, ob sich die Unsicherheiten verringern und die Voraussetzungen für eine verlässlichere Geschäftsentwicklung verbessern. Was die Einschätzung wieder aufhellen könnte Eine positivere Perspektive wäre denkbar, wenn Rheinmetall die Aussichten konkretisiert und die unternehmenseigenen Probleme nachvollziehbar adressiert. Auch ein günstigeres Branchenumfeld könnte helfen. Das sind mögliche Bedingungen für eine Neubewertung, keine in der Vorlage bestätigten Entwicklungen. Adrien Rabier sieht die notwendige Klarheit derzeit gerade noch nicht. Auf der Risikoseite steht entsprechend die Möglichkeit, dass weitere Enttäuschungen folgen oder überzeugende Kurstreiber länger ausbleiben. Dann könnte sich auch das verbleibende Wertpotenzial als schwer realisierbar erweisen. Die aktuelle Rheinmetall-Aktienanalyse legt deshalb den Schwerpunkt auf die Qualität und Verlässlichkeit der Perspektiven. Bernstein Research verlangt mehr als einen rechnerisch günstigen Einstiegspunkt. Fazit: Bernstein Research setzt auf Abstand und klarere Aussichten Adrien Rabier zieht nach der Gewinnwarnung und der fortgesetzten Korrektur eine nüchterne Bilanz. Seine frühere, rein bewertungsgetriebene Empfehlung habe sich als Fehler erwiesen. Hohes Wertpotenzial allein reicht dem Analysten von Bernstein Research nicht mehr aus. Das Kursziel 1.000 Euro und das Rating "market perform" stehen für eine vorsichtigere Haltung. Zwar verbleibt beim angegebenen Kurs von 811,10 Euro ein rechnerischer Abstand von rund 23,3% zum Zielwert. Doch fehlende Kurstreiber und unklare Aussichten begrenzen die Überzeugung. In seiner Rheinmetall-Aktienanalyse bevorzugt Adrien Rabier deshalb andere Titel: im Rüstungsbereich TKMS und Leonardo, noch stärker aber Safran und MTU im Luftfahrtsegment. Rheinmetall muss aus Sicht von Bernstein Research zunächst wieder eine klarere Perspektive bieten. Teilen Sie diesen Artikel mit Freunden: Selbst Analysten müssen ihre Meinung manchmal korrigieren – im Gruppenchat gelingt Ihnen das immerhin ohne ein 200 Euro niedrigeres Kursziel! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 6. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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