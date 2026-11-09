Rheinmetall Aktie: D. E. Shaw erhöht Short-Wette drastisch! Droht jetzt der nächste Kursrutsch?

Die Rheinmetall-Aktie steht erneut im Spannungsfeld zwischen optimistischen Anlegern und skeptischen Hedgefonds. Während der Aktienkurs mit 818,80 Euro und einem Plus von 0,405 Prozent leicht zulegt, verschärft ein prominenter Finanzinvestor seine Wette auf fallende Kurse. D. E. Shaw & Co., L.P. hat seine Netto-Leerverkaufsposition beim deutschen Rüstungskonzern von 0,77 auf 0,90 Prozent erhöht. Auch ein weiterer institutioneller Investor hält eine beträchtliche Short-Position. Für Aktionäre stellt sich damit eine brisante Frage: Wissen die Hedgefonds etwas, das der Markt bislang unterschätzt, oder könnte ihre Skepsis am Ende sogar zum Kurstreiber werden?