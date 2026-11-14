Rheinmetall-Aktie 60 Prozent unter dem Rekord: Kapitalmarkttag wird zum Schicksalstag – was Armin Papperger jetzt liefern muss

Die NATO-Staaten haben ihre Ausgabenziele langfristig angehoben, Deutschland investiert Milliarden in die Bundeswehr. Daran ändert auch die Aussicht auf Friedensgespräche zur Ukraine wenig. Doch die Börse stellt inzwischen drei unbequeme Fragen. Erstens: Wie lange bleiben die Preise für Munition so hoch wie in den vergangenen Jahren, wenn überall in Europa neue Kapazitäten entstehen? Zweitens: Wie schnell kann Rheinmetall die gewaltigen Aufträge in Umsatz verwandeln, wenn Großprojekte sich verschieben? Drittens: Welchen Anteil am Kuchen bekommt Rheinmetall, wenn Konkurrenten wie CSG, KNDS oder TKMS ebenfalls wachsen?

Zu Jahresbeginn war der Markt bereit, für die Antwort „Rheinmetall gewinnt alles“ fast jeden Preis zu zahlen. Heute verlangen Anleger Belege. Genau deshalb wird der Kapitalmarkttag so wichtig.