Vor zehn Monaten war Rheinmetall der Star der europäischen Börsen. Die Aktie notierte bei rund 1.966 Euro, die Aufrüstung Europas schien eine Einbahnstraße. Heute ist davon wenig übrig. Am Freitag fiel die Rheinmetall-Aktie zeitweise auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit 21 Monaten, und schloss bei 765,50 Euro. Nach einem Minus von fast 21 Prozent in der Vorwoche verlor sie in dieser Woche weitere 6,07 Prozent und war erneut der größte DAX Verlierer der Woche – während der DAX selbst erstmals über 27.000 Punkte stieg. Vom Rekord trennen die Aktie damit mehr als 60 Prozent. In knapp zwei Wochen will Vorstandschef Armin Papperger auf dem Kapitalmarkttag neue Ziele vorstellen. Es dürfte der wichtigste Auftritt seiner Amtszeit werden.
Rheinmetall-Aktie 60 Prozent unter dem Rekord: Kapitalmarkttag wird zum Schicksalstag – was Armin Papperger jetzt liefern muss
Die Rheinmetall-Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit 21 Monaten und liegt mehr als 60 Prozent unter ihrem Rekord. Prognosesenkung, Margenwarnung bei der Munitionskonkurrenz, Zweifel am Marinegeschäft und Friedensgespräche zur Ukraine haben das Vertrauen erschüttert – obwohl Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand Rekorde erreichen. Am 26. und 27. November will Rheinmetall neue Mittelfristziele vorlegen. Die große Rheinmetall Aktienanalyse: was auf dem Spiel steht, das große Bild der europäischen Aufrüstung und die Chancen und Risiken für die Rheinmetall-Aktie.
Der Absturz
Fünf Warnungen in elf Monaten: wie Rheinmetall das Vertrauen verlor
Der Auslöser des jüngsten Kursrutsches liegt zehn Tage zurück. Am 4. November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, nachdem zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden waren. Grund sind Verzögerungen bei großen Fahrzeugprogrammen wie dem Arminius und dem Boxer, deren Umsätze ins Jahr 2027 rutschen. Die Analysten von JPMorgan zählen damit fünf Warnungen in elf Monaten. Für eine Aktie, die auf Perfektion bewertet war, ist das zu viel.
Diese Woche kamen neue Belastungen hinzu. Am Mittwoch senkte der tschechische Munitionshersteller CSG seine Margenprognose für 2026 von 24 bis 25 auf rund 21 Prozent und verwies auf sinkende Preise für Standardmunition. Für Rheinmetall, dessen Munitionssparte als Gewinnmaschine gilt, ist das ein unbequemes Signal – die Aktie verlor an diesem Tag 6,84 Prozent. Bernstein Research äußerte Zweifel, dass Rheinmetall den Zuschlag für die Fregatte F127 erhält. Am Freitag senkte die Citigroup ihr Kursziel auf 1.099 Euro, zudem belasteten Berichte über neue Friedensgespräche zur Ukraine die gesamte Rüstungsbranche.
Das Paradox
Rekordaufträge, Rekordgewinn – und trotzdem im Sinkflug
Operativ wächst Rheinmetall weiter kräftig. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Marge erreichte 16,0 Prozent, der Auftragsbestand 78 Milliarden Euro. Das Problem liegt woanders: Der freie Mittelzufluss lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro, weil hohe Vorleistungen für neue Werke und Vorräte Kapital binden. Und die Börse bewertet nicht die Vergangenheit, sondern die Verlässlichkeit der Zukunft.
Das große Bild
Europas Aufrüstung geht weiter – aber die Börse rechnet neu
Der Absturz der Rheinmetall-Aktie ist kein Urteil über die Verteidigungsausgaben Europas. Er ist ein Urteil über Erwartungen, die zu hoch waren.
Die NATO-Staaten haben ihre Ausgabenziele langfristig angehoben, Deutschland investiert Milliarden in die Bundeswehr. Daran ändert auch die Aussicht auf Friedensgespräche zur Ukraine wenig. Doch die Börse stellt inzwischen drei unbequeme Fragen. Erstens: Wie lange bleiben die Preise für Munition so hoch wie in den vergangenen Jahren, wenn überall in Europa neue Kapazitäten entstehen? Zweitens: Wie schnell kann Rheinmetall die gewaltigen Aufträge in Umsatz verwandeln, wenn Großprojekte sich verschieben? Drittens: Welchen Anteil am Kuchen bekommt Rheinmetall, wenn Konkurrenten wie CSG, KNDS oder TKMS ebenfalls wachsen?
Zu Jahresbeginn war der Markt bereit, für die Antwort „Rheinmetall gewinnt alles“ fast jeden Preis zu zahlen. Heute verlangen Anleger Belege. Genau deshalb wird der Kapitalmarkttag so wichtig.
Kapitalmarkttag
26. und 27. November: was Papperger liefern muss
Bisher stellt Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro in Aussicht. Die Analysten von Berenberg erwarten, dass dieses Ziel auf dem Kapitalmarkttag um etwa 14 Prozent gesenkt wird. Aus Sicht der Redaktion entscheiden vier Punkte über die Reaktion der Aktie:
Realistische Ziele
Nach mehreren Warnungen ist Glaubwürdigkeit wichtiger als Größe. Ein vorsichtigeres, aber belastbares Ziel könnte die Aktie stärker stützen als ein ambitioniertes, das neue Zweifel weckt.
Der Mittelzufluss
Anleger wollen sehen, wann die Milliarden für Werke und Vorräte wieder zurückfließen.
Die Munitionsmargen
Wie stabil sind die Preise, wenn neue Kapazitäten entstehen? Eine klare Aussage zur Margenentwicklung dürfte genau beobachtet werden.
Das Marinegeschäft
Das Schiffsgeschäft gilt als wichtiger Baustein der Wachstumsziele. Zweifel am F127-Auftrag machen eine klare Strategie umso wichtiger.
Die Spanne der Analystenurteile ist so groß wie selten. Am unteren Ende stehen Vontobel mit 800 Euro sowie Berenberg und die Bank of America mit je 900 Euro, am oberen Ende die Deutsche Bank mit 1.650 Euro und Metzler mit 1.750 Euro. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15 – so niedrig wie lange nicht. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie?
Die gesenkte Prognose vom 4. November, eine Margenwarnung des Munitionskonkurrenten CSG, Zweifel am Fregatten-Auftrag F127, gesenkte Kursziele und Berichte über Friedensgespräche zur Ukraine belasten die Aktie.
Wie weit ist die Rheinmetall-Aktie vom Rekord entfernt?
Mehr als 60 Prozent. Der Rekord lag im Januar bei rund 1.966 Euro, am 13. November fiel die Aktie zeitweise auf 742,50 Euro.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Am 26. und 27. November 2026. Dort will der Konzern seine Mittelfristziele vorstellen.
Wie läuft das operative Geschäft?
Stark: In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro.
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