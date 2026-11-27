Die Zahlen zeigen, wie weit der Rüstungswert gefallen ist. Das Jahrestief markierte die Rheinmetall-Aktie am 20. November bei 692,30 Euro, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 49 Prozent. Vom Rekordhoch ist der Kurs etwa 60 Prozent entfernt; die genaue Höhe des Rekords nennen die Quellen unterschiedlich (rund 1.970 bis 2.008 Euro). Konzernchef Armin Papperger kaufte nach der Prognosesenkung Anfang November Aktien für rund 200.000 Euro.

Die erste Analystenstimme nach dem Termin kommt von JPMorgan: David Perry belässt die Einstufung auf „Neutral" mit einem Kursziel von 1.150 Euro. Das neue Umsatzziel sei deutlich glaubwürdiger als das alte, die Margenvorgabe aber weiterhin sehr ambitioniert. Vor dem Termin standen laut Zusammenstellungen deutlich höhere Einstufungen im Markt, darunter RBC (Outperform, 1.300 Euro), Barclays (Overweight, 1.340 Euro), Goldman Sachs (Buy, 1.350 Euro), Deutsche Bank (Buy, 1.650 Euro) sowie zurückhaltender Berenberg (Hold, 900 Euro) und Bernstein (Market-Perform, 950 Euro). Der Konsens aus 22 Analysten lag laut Investing.com bei 17 Kaufempfehlungen und 5 Halteempfehlungen, das durchschnittliche Kursziel bei rund 1.283 Euro.