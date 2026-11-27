Die Rheinmetall-Aktie (ISIN DE0007030009, Handelssymbol RHM) erlebt einen paradoxen Freitag: Der Konzern streicht auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg das Umsatzziel für 2030 auf nur noch 33 bis 37 Milliarden Euro zusammen – und der Kurs springt am Vormittag um bis zu fünf Prozent nach oben. Wie passt das zusammen?
Rheinmetall-Aktie: 2030-Ziel gekappt auf 33–37 Mrd. Euro – warum der Kurs trotzdem springt
Rheinmetall-Aktie: Auf dem Kapitalmarkttag sinkt das Umsatzziel 2030 auf 33 bis 37 Mrd. Euro, die Aktie legt dennoch bis zu 5 % zu. Was die Zahlen für den Kurs bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- ISIN
- DE0007030009
- Handelssymbol
- RHM (Xetra)
- Schlusskurs 26.11.2026
- 765,70 €
- Kurs Freitag, ca. 11 Uhr
- rund 802 € (+4,8 %)
- Jahrestief
- 692,30 € (20.11.2026)
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Xetra vom Vortag; Kurse am Freitag Intraday
Die Antwort liegt in der Erwartungshaltung der Anleger. Vor dem Termin hatten Analysten das Ziel ohnehin nach unten gerechnet, nach den Berichten lag der Konsens für 2030 bei rund 36,8 Milliarden Euro Umsatz. Das alte Ziel von zuletzt rund 45 bis 50 Milliarden Euro – die Quellen nennen unterschiedliche Werte – stand schon länger im Raum. Wer nach den Enttäuschungen der vergangenen Wochen mit dem Schlimmsten gerechnet hatte, bekam nun eine Zahl, die an der Börse als „ehrlich" gelesen wird. Die Rheinmetall-Aktie schloss am Donnerstag bei 765,70 Euro und stand am Freitagvormittag zeitweise über 800 Euro; gegen Mittag lag sie bei rund 790 Euro (plus 3,3 Prozent, Tageshoch 807 Euro).
Das neue Zielbild
Was hat Rheinmetall in Hamburg wirklich beschlossen – und was fällt weg?
Der Konzern peilt für 2030 einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent an. Zuvor hatte die Vorgabe „mehr als 20 Prozent" gelautet. Besonders deutlich fällt die Korrektur im Geschäft mit Waffen und Munition aus: Dort sollen 2030 nur noch 10 bis 12 Milliarden Euro Umsatz stehen, rund vier Milliarden weniger als zuvor. Als Gründe nennen die Berichte die gestrichene Fregatte F126, Verzögerungen beim Boxer und die Entwicklung im Munitionsgeschäft. Dazu kommt ein neuer Fokus auf Kapital: Mehr als die Hälfte des operativen Gewinns soll künftig als Barmittel ankommen („Cash Conversion").
|Kennzahl
|Neu (27.11.2026)
|Vorher bzw. Konsens
|Umsatz 2030
|33–37 Mrd. €
|rund 45–50 Mrd. € (Altziel); Konsens rund 36,8 Mrd. €
|Operative Marge 2030
|rund 20 %
|mehr als 20 %; Konsens rund 20,1 %
|Waffen und Munition 2030
|10–12 Mrd. €
|rund 4 Mrd. € höher
|Cash Conversion
|über 50 % des operativen Gewinns
|–
Altziel und Konsens laut Berichten; Angaben zur alten Vorgabe weichen je nach Quelle ab.
Quelle: Der Aktionär und Investing.com vom 27.11.2026; Konsens laut Investing.com vor dem Termin
Wie steht es um das Jahr 2026 – und kann Rheinmetall liefern?
Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern: Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von etwa 18,5 Prozent. Sie war Anfang November gesenkt worden, die Rheinmetall-Aktie verlor damals rund 19 Prozent. Der Haken: Nach drei Quartalen fehlt viel. Im dritten Quartal setzte Rheinmetall 3,149 Milliarden Euro um, im Schlussquartal wären nach der Rechnung rund 4,8 Milliarden Euro nötig; Analysten erwarten laut Investing.com sogar 5,19 Milliarden Euro. Auch der freie Cashflow bleibt schwach: Im dritten Quartal lag der operative Free Cashflow bei minus 82 Millionen Euro, in den ersten neun Monaten bei rund minus 1,7 Milliarden Euro.
Gleichzeitig wächst die Pipeline. Der Auftragsbestand lag Ende September bei 78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, inklusive erwarteter Abrufe aus Rahmenverträgen. Zuletzt meldete Rheinmetall 66 weitere Lynx-Schützenpanzer für Rumänien im Wert von rund 738 Millionen Euro, Auslieferung 2028 bis 2030; es ist der letzte Abruf aus einem Rahmenvertrag über 298 Fahrzeuge und Teil des 5,7-Milliarden-Euro-Pakets Rumäniens aus dem EU-Programm SAFE. Der Boxer-Auftrag „Arminius" ist laut Berichten dagegen noch nicht unterschrieben.
Wie tief steht die Rheinmetall-Aktie – und was sagen die Analysten?
Die Zahlen zeigen, wie weit der Rüstungswert gefallen ist. Das Jahrestief markierte die Rheinmetall-Aktie am 20. November bei 692,30 Euro, seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 49 Prozent. Vom Rekordhoch ist der Kurs etwa 60 Prozent entfernt; die genaue Höhe des Rekords nennen die Quellen unterschiedlich (rund 1.970 bis 2.008 Euro). Konzernchef Armin Papperger kaufte nach der Prognosesenkung Anfang November Aktien für rund 200.000 Euro.
Die erste Analystenstimme nach dem Termin kommt von JPMorgan: David Perry belässt die Einstufung auf „Neutral" mit einem Kursziel von 1.150 Euro. Das neue Umsatzziel sei deutlich glaubwürdiger als das alte, die Margenvorgabe aber weiterhin sehr ambitioniert. Vor dem Termin standen laut Zusammenstellungen deutlich höhere Einstufungen im Markt, darunter RBC (Outperform, 1.300 Euro), Barclays (Overweight, 1.340 Euro), Goldman Sachs (Buy, 1.350 Euro), Deutsche Bank (Buy, 1.650 Euro) sowie zurückhaltender Berenberg (Hold, 900 Euro) und Bernstein (Market-Perform, 950 Euro). Der Konsens aus 22 Analysten lag laut Investing.com bei 17 Kaufempfehlungen und 5 Halteempfehlungen, das durchschnittliche Kursziel bei rund 1.283 Euro.
Wichtig: Diese Urteile stammen von Banken und sind Meinungen Dritter, keine Einschätzung von aktiencheck.de; viele wurden vor dem Kapitalmarkttag abgegeben und dürften jetzt neu bewertet werden.
Was kommt als Nächstes – welche Termine zählen für die Rheinmetall-Aktie?
Der nächste große Test sind die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026, die Berichten zufolge am 11. März 2027 erwartet werden; auch die Hauptversammlung am 11. Mai 2027 ist bislang nicht bestätigt. Für die Dividende ist die letzte Ausschüttung von 11,50 Euro je Aktie die Referenz. Zwischendurch bewegen Aufträge und Haushaltsentscheidungen: Wann Rahmenverträge in Abrufe münden, entscheidet über die Auslastung der Werke und damit über das Schlussquartal.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum steigt die Rheinmetall-Aktie trotz gesenkter Ziele? Weil Analysten mit einer Kürzung gerechnet hatten; das neue Ziel von 33 bis 37 Milliarden Euro liegt nahe am Konsens vor dem Termin.
Wie lautet das neue Umsatzziel 2030? 33 bis 37 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.
Wie hoch ist der Auftragsbestand? Zum 30. September 2026 lag er bei 78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.
Welches Kursziel haben Analysten für die Rheinmetall-Aktie? Das hängt von der Bank ab: JPMorgan nennt 1.150 Euro (Neutral), RBC 1.300 Euro (Outperform). Der Durchschnitt lag laut Investing.com vor dem Termin bei rund 1.283 Euro. Das sind Urteile Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 werden Berichten zufolge am 11. März 2027 erwartet.
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