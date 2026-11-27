Resonac-Aktie: Chemiekonzern gehört zu den Tagesgewinnern

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Resonac-Aktie steigt im Nikkei 225. Der Hersteller von Chipmaterialien profitiert von der KI-Erholung.

Die Resonac-Aktie zählt zu den Nikkei 225 Gewinnern: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,93 Prozent auf 71,50 Euro. Nach Trading Economics schloss die Resonac-Aktie in Tokio 9,55 Prozent höher. Der Nikkei 225 gewinnt 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. Nikkei 225 Gewinner Warum die Resonac-Aktie anzieht Resonac liefert Materialien für die Halbleiterfertigung und profitiert von der Rückkehr der Anleger zu KI-nahen Werten. Am 10. November war die Resonac-Aktie bereits unter den Spitzenreitern des Nikkei 225 gewesen. Resonac-Aktie bei comdirect (07:31 Uhr) +5,93 % Schlussplus in Tokio +9,55 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was dagegen spricht Materialwerte hängen am Investitionszyklus der Chipbranche. Die Resonac-Aktie bleibt als Nikkei 225 Gewinner ein Profiteur der KI-Wende.

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