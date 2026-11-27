ResMed-Aktie S&P 500 Verlierer: Schlafmedizin-Spezialist gibt nach – warum die Aktie um 1 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die ResMed-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,02 Prozent auf 243,19 US-Dollar gibt der Hersteller von Beatmungs- und Schlafapnoe-Geräten im starken Markt nach.

Die ResMed-Aktie (ISIN: US7611521078, WKN: 895878, Handelssymbol: RMD) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,02 Prozent auf 243,19 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. RMD RMD — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr RMD — — — ResMed im laufenden Handel -1,02 % Kurs im laufenden Handel 243,19 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gesundheitswert im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Gesundheitswerte wie ResMed bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht ResMed bietet Geräte und Masken für Schlafapnoe-Patienten. Ein Minus von rund 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die ResMed-Aktie spricht Wiederkehrender Bedarf: Verbrauchsmaterial für Patienten.

Defensives Geschäft: Stabile Nachfrage. Was die ResMed-Aktie belasten kann Rotation: Gesundheitswerte weniger gefragt.

Konkurrenz: Neue Therapien gegen Schlafapnoe. Steckbrief der ResMed-Aktie Unternehmen: ResMed Inc.

ISIN: US7611521078 · WKN: 895878

Handelssymbol: RMD (NYSE)

Branche: Medizintechnik Häufige Fragen zur ResMed-Aktie Warum ist die ResMed-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,02 Prozent auf 243,19 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US7611521078, WKN 895878, Handelssymbol RMD. Fazit: Der S&P 500 Verlierer ResMed ohne Nachricht Die ResMed-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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