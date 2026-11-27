Die Rentenreform hat am Freitag, 27. November 2026, einen konkreten Gesetzentwurf bekommen: Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) legte einen Referentenentwurf mit 287 Seiten vor, der die Rente mit 63 im Kern erhält und ab 2028 eine gesetzliche Kapitalrente einführt, die am Aktienmarkt angelegt werden soll (t-online, 15:16 Uhr MEZ; Berliner Zeitung, 15:29 Uhr MEZ). Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss zum Handelsende bei 25.441,24 Punkten, ein Plus von 0,90 Prozent (dpa-AFX, 17:50 Uhr MEZ). Ein Kurseffekt des Entwurfs ist in den Berichten nicht belegt; an der Börse dominierte die KI-Erholung.
Rentenreform: Schweitzer legt 287-Seiten-Entwurf mit Kapitalrente vor – wie viel Aktienmarkt steckt künftig in der gesetzlichen Rente?
Arbeitsminister Alexander Schweitzer hat einen Referentenentwurf zur Rentenreform vorgelegt: Rente mit 63 bleibt, eine gesetzliche Kapitalrente soll ab 2028 am Aktienmarkt anlegen. Doch die Koalition ist sich nicht einig. Was Anleger beim DAX beachten.
Rentenreform 2026
Was steht im Entwurf – und was ändert sich bei der Rente mit 63?
Der Entwurf ist laut Berliner Zeitung eine Arbeitsfassung, die zwischen Kanzleramt, Finanz- und Arbeitsministerium noch abgestimmt werden muss. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt bestehen, wird aber an die Regelaltersgrenze gekoppelt; frühester Bezug bleibt zwei Jahre davor (t-online). Nach Angaben Schweitzers würden rund 27 Prozent der heutigen Anspruchsberechtigten den Anspruch verlieren, die meisten blieben berechtigt (Berliner Zeitung). Nicht mehr auf die Wartezeit angerechnet werden sollen Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld und Minijob-Zeiten; Kindererziehung und Pflege zählen weiter.
|Bereich
|Vorgesehene Regelung
|Rente nach 45 Beitragsjahren
|bleibt, gekoppelt an die Regelaltersgrenze
|Frührente mit 35 Versicherungsjahren
|ab 1. Juli 2028 Abschlag 0,4 statt 0,3 % je Monat
|Renteneintrittsalter
|ab 2031 Kopplung an die Lebenserwartung
|Minijobs
|Rentenversicherungspflicht ab 2028, Ausnahmen für Schüler bis 21 und Privathaushalte
|Altersteilzeit
|Blockmodell soll Anfang 2030 entfallen
|Neue Selbstständige
|Versicherungspflicht ab 1. Januar 2030
|Kapitalrente
|ab 2028 Zusatzbeitrag, bis 2031 schrittweise auf 2 Prozentpunkte
Entwurfsangaben aus Medienberichten; keine Einigung in der Koalition.
Quelle: t-online, Berliner Zeitung, 27.11.2026
Kapitalrente
Wie funktioniert die gesetzliche Kapitalrente – und wer zahlt ein?
Ab 2028 sollen Versicherte und Arbeitgeber einen zusätzlichen Beitrag zahlen, der in eine gesetzliche Kapitalrente fließt und am Aktienmarkt angelegt wird; Vorbild ist das schwedische Modell (Berliner Zeitung). Der Zusatzbeitrag soll bis 2031 schrittweise auf 2 Prozentpunkte steigen. Auch Vorstände von Aktiengesellschaften sollen einzahlen, Bundestagsabgeordnete ab der nächsten Legislaturperiode. Schweitzer sagte, das Rentenniveau könne ab den 2040er-Jahren potenziell über 50 Prozent steigen; ohne Maßnahmen sinke es auf etwa 46 Prozent. Für den Beitragssatz nennt der Entwurf laut Berliner Zeitung 20 Prozent im Jahr 2032 statt 20,4 Prozent und 20,6 Prozent im Jahr 2050 statt 21,2 Prozent.
Koalition
Warum ist die Koalition uneins – und wie geht es weiter?
Eine Einigung gibt es nicht. Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) sagte laut Berliner Zeitung der dpa:
Eine Verständigung darauf gibt es nicht.
Nach Darstellung der Zeitung wollen SPD-Spitze und mehrere CDU-Ministerpräsidenten die Rente mit 63 erhalten. Arbeitgeberverbände und CSU-Chef Markus Söder lehnen die Rentenpflicht für Minijobs ab. In der Union wird laut einem Bericht von Tichys Einblick über das Illner-Gespräch ein Gegenvorschlag diskutiert, nach dem Geringverdiener weiterhin nach 45 Beitragsjahren früher gehen könnten; SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf lehnte das ab. Einen Kabinetts- oder Bundestagstermin nennen die Berichte nicht.
Märkte
Was bedeutet die Rentenreform für DAX, Versicherer und Anleihen – wer könnte betroffen sein?
Für die Börse ist vor allem die Kapitalrente relevant: Ein gesetzlicher Fonds, der Beiträge am Aktienmarkt anlegt, würde über Jahre zusätzliche Nachfrage nach Aktien schaffen. Wie groß sie ausfiele und wie sie angelegt würde, regelt der Entwurf nach den vorliegenden Berichten nicht im Detail. Betroffen wären Vermögensverwalter und Versicherer, etwa die Allianz Aktie, deren Rentenreform-Bezug wir bereits eingeordnet haben. Ob sie gewinnen oder zusätzlicher Konkurrenz begegnen, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt. Zugleich bleibt die Frage der Staatsfinanzen: Höhere Beiträge belasten Arbeitskosten, Unsicherheit über das Gesetz kann Konsum und Stimmung dämpfen.
Welche Termine und Signale sollten Anleger beobachten – wann kommt die Entscheidung?
Im Blick stehen die weitere Abstimmung zwischen Kanzleramt, Finanz- und Arbeitsministerium, ein möglicher Kabinettsbeschluss und die Reaktion der Union auf die Rente mit 63. Für die Märkte bleiben außerdem die Fed-Entscheidung am 9. Dezember und die Inflationsdaten zum Wochenstart wichtige Taktgeber.
Häufige Fragen zur Rentenreform
Bleibt die Rente mit 63?
Nach dem Entwurf von Arbeitsminister Schweitzer bleibt die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren im Kern bestehen, wird aber an die Regelaltersgrenze gekoppelt. Beschlossen ist das nicht.
Was ist die gesetzliche Kapitalrente?
Ein Zusatzbeitrag von Versicherten und Arbeitgebern ab 2028, der am Aktienmarkt angelegt wird und bis 2031 auf 2 Prozentpunkte steigen soll (Entwurf, Berliner Zeitung, 27.11.2026).
Wann kommt das Rentengesetz?
Einen Kabinetts- oder Bundestagstermin nennen die Berichte nicht; die Koalition hat sich nicht verständigt.
Welche Aktien sind betroffen?
Im Fokus stehen der DAX, Versicherer wie die Allianz Aktie und Vermögensverwalter. Belegte Kursreaktionen auf den Entwurf gibt es nicht.
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