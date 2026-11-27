Für die Börse ist vor allem die Kapitalrente relevant: Ein gesetzlicher Fonds, der Beiträge am Aktienmarkt anlegt, würde über Jahre zusätzliche Nachfrage nach Aktien schaffen. Wie groß sie ausfiele und wie sie angelegt würde, regelt der Entwurf nach den vorliegenden Berichten nicht im Detail. Betroffen wären Vermögensverwalter und Versicherer, etwa die Allianz Aktie, deren Rentenreform-Bezug wir bereits eingeordnet haben. Ob sie gewinnen oder zusätzlicher Konkurrenz begegnen, ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt. Zugleich bleibt die Frage der Staatsfinanzen: Höhere Beiträge belasten Arbeitskosten, Unsicherheit über das Gesetz kann Konsum und Stimmung dämpfen.