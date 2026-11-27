Die Rentenreform bleibt die größte offene Baustelle der Bundesregierung – und die Bürger rechnen nicht mit einer schnellen Lösung. Im ZDF-Politbarometer vom 27. November 2026 erwarten nur 35 Prozent, dass sich das Kabinett in den nächsten Wochen einigt; 61 Prozent bezweifeln das. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag am Freitag um 16:54 Uhr MEZ bei rund 25.442 Punkten, ein Plus von 0,9 Prozent (Quelle: wallstreet-online.de). Von einer Belastung des Index durch den Reformstreit ist an diesem Tag nichts zu sehen. Anleger fragen sich trotzdem, was ein monatelanger Stillstand bei Rente, Haushalt und Wirtschaftspolitik für Aktien bedeutet.
Rentenreform: 61 Prozent zweifeln an einer Einigung – wie viel Reformstau steckt im DAX?
Nur 35 Prozent erwarten laut ZDF-Politbarometer eine baldige Einigung der Bundesregierung bei der Rentenreform. Was der Streit um die Rente mit 63, der Rekordhaushalt 2027 und die schwache Reformstimmung für DAX, Versicherungsaktien und Anleger bedeuten.
Politbarometer
Wie groß ist das Misstrauen bei der Rentenreform? Die Zahlen
Die Forschungsgruppe Wahlen befragte vom 24. bis 26. November 2026 insgesamt 1.245 Wahlberechtigte telefonisch und online. Die Ergebnisse zur Rente fallen deutlich aus: 69 Prozent lehnen eine Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren ab, 26 Prozent befürworten sie. 57 Prozent sagen, die geplanten Reformen gingen eher in die falsche Richtung, 32 Prozent eher in die richtige.
Nur 35 Prozent erwarten hier in den nächsten Wochen eine Einigung im Kabinett.
Auch die Wirtschaftspolitik steht in der Kritik: 73 Prozent meinen, die Regierung tue zu wenig, um die Wirtschaft anzukurbeln, 17 Prozent halten das Maß für gerade richtig, 4 Prozent für zu viel. Beim Haushalt 2027 lehnen 59 Prozent sehr hohe Schulden ab, 35 Prozent halten sie für richtig.
|Frage
|Ergebnis
|Einigung im Kabinett in den nächsten Wochen erwartet
|35 %
|Einigung bezweifelt
|61 %
|Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren abgelehnt
|69 %
|Reformen gehen eher in die falsche Richtung
|57 %
|Regierung tut zu wenig für die Wirtschaft
|73 %
|Sehr hohe Schulden im Haushalt 2027 abgelehnt
|59 %
Sonntagsfrage-Projektion: Schwarz-Rot hat danach keine Mehrheit.
Quelle: ZDF-Politbarometer November II 2026, Forschungsgruppe Wahlen
Das große Bild
Was bedeutet der Reformstau für Haushalt und Konjunktur? Die Verbindung
Die Rente ist kein Randthema für die Staatsfinanzen. Der Bundestag hat den Haushalt 2027 am Freitag mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro und neuen Schulden von rund 210 Milliarden Euro inklusive Sondertöpfen beraten; die Verteidigung liegt bei fast 140 Milliarden Euro (Quelle: dpa, Tagesvorschau vom 27.11.2026). Jede Entscheidung bei der Rente wirkt langfristig auf die Spielräume dieses Haushalts. Zugleich bleibt die Konjunktur schwach: Die Bundesagentur für Arbeit meldete für November 2,936 Millionen Arbeitslose bei einer Quote von 6,2 Prozent. Bundesagentur-Vorstand Daniel Terzenbach sagte dazu, die leichte konjunkturelle Erholung führe nicht zu einer Belebung des Arbeitsmarktes.
Die Politik liefert damit zwei Signale, die Anleger beobachten: hohe staatliche Ausgaben und ungelöste Reformfragen. Die Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung beides kritisch sieht. In der Sonntagsfrage-Projektion liegt die AfD bei 28 Prozent, die Union bei 21, die Grünen bei 15, die SPD bei 14, die Linke bei 10 und die FDP bei 3 Prozent. Eine Mehrheit für Schwarz-Rot gibt es danach nicht. Die Redaktion bewertet diese Zahlen nicht politisch; sie zeigen aber, dass der Spielraum für schnelle Kompromisse klein sein kann.
Märkte
Welche Aktien und Märkte betrifft die Rentendebatte? Die Schlagworte
Eine direkte Kursreaktion auf den Rentenstreit gibt es nicht. Die folgenden Zusammenhänge sind eine Einschätzung der Redaktion: Reformen der gesetzlichen Rente können die Nachfrage nach privater und betrieblicher Altersvorsorge verändern, was Versicherungsaktien wie die Allianz Aktie oder die Munich Re Aktie betrifft. Höhere Staatsausgaben und neue Schulden wirken auf Bundesanleihen und damit auf die Zinsen; davon hängen Bankaktien und Immobilienwerte ab. Der Haushalt 2027 mit hohen Verteidigungs- und Investitionsausgaben bleibt für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie und für Baukonzerne wie die Hochtief Aktie ein Thema.
Der DAX-Stand von 25.442 Punkten (16:54 Uhr MEZ) zeigt, dass der Markt am Freitag eher auf die Erholung bei Technologiewerten blickt als auf die Innenpolitik. Laut wallstreet-online.de bleiben Technologie- und Autowerte gesucht.
Ausblick
Welche Termine sind jetzt wichtig? Der Kalender
Das nächste Politbarometer erscheint am 10. Dezember 2026. Beobachten sollten Anleger die Verhandlungen im Kabinett zur Rente, die Folgen des Haushalts 2027, die Zinsentscheide der Notenbanken im Dezember und die Konjunkturdaten.
Häufige Fragen zur Rentenreform
Was ist der Kern des Streits bei der Rentenreform? Laut ZDF-Politbarometer geht es insbesondere um die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, die sogenannte Rente mit 63.
Wie viele Deutsche erwarten eine Einigung? 35 Prozent erwarten in den nächsten Wochen eine Einigung im Kabinett, 61 Prozent bezweifeln sie.
Wirkt sich die Rentenreform auf den DAX aus? Am Freitag ist keine Kursreaktion erkennbar; der DAX lag um 16:54 Uhr MEZ bei 25.442 Punkten, plus 0,9 Prozent. Langfristig hängen Zinsen, Staatsausgaben und Konjunktur auch an der Rentenpolitik.
Welche Aktien beobachten Anleger bei Rententhemen? Häufig genannt werden Versicherungsaktien und Banken, dazu Werte, die von den Staatsausgaben des Haushalts 2027 abhängen.
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