Die Rente ist kein Randthema für die Staatsfinanzen. Der Bundestag hat den Haushalt 2027 am Freitag mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro und neuen Schulden von rund 210 Milliarden Euro inklusive Sondertöpfen beraten; die Verteidigung liegt bei fast 140 Milliarden Euro (Quelle: dpa, Tagesvorschau vom 27.11.2026). Jede Entscheidung bei der Rente wirkt langfristig auf die Spielräume dieses Haushalts. Zugleich bleibt die Konjunktur schwach: Die Bundesagentur für Arbeit meldete für November 2,936 Millionen Arbeitslose bei einer Quote von 6,2 Prozent. Bundesagentur-Vorstand Daniel Terzenbach sagte dazu, die leichte konjunkturelle Erholung führe nicht zu einer Belebung des Arbeitsmarktes.

Die Politik liefert damit zwei Signale, die Anleger beobachten: hohe staatliche Ausgaben und ungelöste Reformfragen. Die Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung beides kritisch sieht. In der Sonntagsfrage-Projektion liegt die AfD bei 28 Prozent, die Union bei 21, die Grünen bei 15, die SPD bei 14, die Linke bei 10 und die FDP bei 3 Prozent. Eine Mehrheit für Schwarz-Rot gibt es danach nicht. Die Redaktion bewertet diese Zahlen nicht politisch; sie zeigen aber, dass der Spielraum für schnelle Kompromisse klein sein kann.