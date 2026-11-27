RENK Aktie: Fast 35 Euro vor den Rheinmetall-Zielen – der Getriebespezialist ist MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die RENK Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,63 Prozent auf 34,79 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind gefragt, bevor Rheinmetall ab 10 Uhr seine neuen Mittelfristziele präsentiert. Analysten halten eine Kürzung für eingepreist.

Bild: U.S. Army / Markus Rauchenberger

Die RENK Aktie legt den zweiten Tag in Folge zu. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Augsburger Getriebeherstellers bei 34,79 Euro, ein Plus von 0,89 Euro oder 2,63 Prozent. Damit gehört RENK zu den MDAX Gewinnern. Kurs der RENK Aktie am Morgen 34,79 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,63 % Auftragsbestand 7,6 Mrd. EUR Kursziel von Citi 62 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; RENK; Citi Der Auslöser Warum die RENK Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. RENK profitiert vom Interesse an Rüstungswerten vor dem wichtigsten Termin der Branche: Rheinmetall stellt laut dpa-AFX ab 10 Uhr seine neuen Mittelfristziele vor. Eine Kürzung der Ziele für 2030 gilt am Markt als weitgehend eingepreist. RBC-Analyst Colin Moody erwartet beim Umsatz einen Wert leicht über dem Konsens von 35,6 Milliarden Euro. Die Analysten bleiben bei RENK positiv. Citi senkte das Kursziel zuletzt von 65 auf 62 Euro und bestätigte die Einstufung „Kaufen“, Barclays nennt 51 Euro und „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Aufträge wachsen, Leerverkäufer wetten dagegen In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent, das bereinigte EBIT um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro. Der Auftragsbestand liegt bei 7,6 Milliarden Euro. Gemeldete Leerverkaufspositionen summieren sich laut finanzen.net auf rund 5,8 Prozent. Was für die RENK Aktie sprechen könnte Auftragseingang plus 33,6 Prozent

Rheinmetall-Kürzung gilt als eingepreist

Citi bleibt bei Kaufen Was Anleger bedenken sollten Rheinmetall-Ziele könnten enttäuschen

Hohe Leerverkaufspositionen

Kursziele zuletzt gesenkt Einordnung der Redaktion: Die RENK Aktie ist MDAX Gewinner vor dem Rheinmetall-Termin. Die Reaktion auf die neuen Ziele dürfte über den weiteren Tagesverlauf entscheiden. FAQ Häufige Fragen zur RENK Aktie Warum steigt die RENK Aktie heute?

Rüstungswerte sind vor den neuen Rheinmetall-Zielen gefragt. Wie hoch ist der Auftragsbestand von RENK?

7,6 Milliarden Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur RENK Aktie Die RENK Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und nähert sich 35 Euro. Rheinmetall gibt mit seinen neuen Zielen den Takt für den Sektor vor.

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