Renk Aktie: Fast 15 Prozent Wochenplus – und trotzdem nur noch halb so viel wert wie im Januar

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:14 3 Min.

Der Getriebehersteller für Panzer erlebt seine beste Woche seit Langem. Vom Jahreshoch ist die Renk Aktie aber weit entfernt. Was die Erholung trägt und was nicht.

Bild: RENK Group AG

In jedem Leopard 2 steckt ein Getriebe aus Augsburg. An der Börse hat das in diesem Jahr wenig geholfen. Die Renk Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 35,03 Euro und gewann auf Wochensicht 14,72 Prozent – Platz zwei im MDAX. Vom 52-Wochen-Hoch bei 66,90 Euro im Januar trennen sie dennoch rund 48 Prozent. RENK Group AG · ISIN: DE000RENK730 · WKN: RENK73 · Handelssymbol: R3NK · US-Handelssymbol: nicht verifiziert Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030009 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY Wochengewinn, zweitstärkster MDAX-Wert +14,72 % Xetra-Schluss am 27. November 35,03 € 52-Wochen-Hoch vom 12. Januar 2026 66,90 € Schluss der Vorwoche 30,54 € Quelle : Xetra-Kursdaten bis 27. November 2026 Die Woche Fünf Tage ohne Rückschlag Am Freitag der Vorwoche hatte die Aktie bei 30,54 Euro geschlossen, nachbörslich fiel sie zeitweise unter 30 Euro. Dann drehte die Stimmung. Von Montag bis Freitag stieg das Papier an jedem Handelstag. Den Abschluss bildete der Kapitalmarkttag von Rheinmetall: Der Branchenführer senkte sein Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro, was am Markt als erwartbar galt und die Rüstungswerte insgesamt steigen ließ. Für Renk war das der bestandene Test. Die Sorge, dass der wichtigste Kunde der Branche ein düsteres Bild zeichnet, hat sich nicht bestätigt. Die Einordnung Langer Abwärtstrend, große Lücke zu den Zielen Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 38 Prozent im Minus, auf Monatssicht knapp acht Prozent. Die Privatbank Berenberg senkte ihr Kursziel zuletzt auf 40 Euro, blieb aber bei „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Marktdaten bei rund 68 Euro – fast doppelt so hoch wie der Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ein so großer Abstand deutet darauf hin, dass viele Schätzungen noch aus der Zeit des Rüstungsbooms stammen. Renk verdient gut an Getrieben für Kettenfahrzeuge und Marineschiffe, ist aber auf den Abruf großer Fahrzeugprogramme angewiesen. Verzögern sich diese, fehlt Umsatz. Der Börsenwert liegt bei rund 3,5 Milliarden Euro. Was für die Renk Aktie spricht Starke Wochenerholung, Schlüsselstellung bei Panzergetrieben, entspanntere Stimmung im Sektor und Analystenziele über dem Kurs. Was dagegen spricht Intakter Abwärtstrend seit Januar, gesenkte Kursziele, Abhängigkeit von Großprogrammen und mögliche Friedensgespräche. Häufige Fragen zur Renk Aktie Wo steht die Renk Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 35,03 Euro. Wie stark ist sie in der Woche gestiegen?

Um 14,72 Prozent, von 30,54 auf 35,03 Euro. Wie weit ist das Jahreshoch entfernt?

Rund 48 Prozent; es lag am 12. Januar 2026 bei 66,90 Euro. Fazit: Lebenszeichen im Abwärtstrend Die Renk Aktie hat gezeigt, dass sie steigen kann, wenn der Sektor mitspielt. Für eine Trendwende braucht es mehr als eine Woche. Entscheidend sind neue Abrufe aus den großen Fahrzeugprogrammen.

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