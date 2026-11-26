Die RENK Aktie zeigt Lebenszeichen. Am Donnerstagnachmittag notierte sie 3,7 Prozent höher bei 33,81 Euro. Erst am 20. November war das Papier auf ein 52-Wochen-Tief von 29,60 Euro gefallen. Vom Rekordhoch ist die Aktie des Augsburger Getriebeherstellers damit noch rund 65 Prozent entfernt. Für Aufmerksamkeit sorgt eine neue Studie von Berenberg.
RENK Aktie: Berenberg halbiert fast das Kursziel – und trotzdem springt der Panzergetriebe-Spezialist an
72 Euro waren gestern, jetzt sieht Berenberg 40 Euro. Die RENK Aktie steigt trotzdem um fast 4 Prozent, nachdem sie zuvor auf ein Jahrestief gefallen war. Die große Analyse: warum die Bank weiter zum Kauf rät, was der Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro wert ist und was der Rheinmetall-Kapitalmarkttag bedeutet.
Die Stammdaten: Die RENK Aktie trägt die ISIN DE000RENK730 und die WKN RENK73. In Deutschland lautet das Handelssymbol R3NK, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RNKGF gehandelt.
Die Studie
Kursziel gekappt, Empfehlung bleibt
Berenberg-Analyst George McWhirter senkte sein Kursziel deutlich von 72 auf 40 Euro, bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung. Seine Prognosen bis 2030 kappte er um bis zu 9 Prozent. Die Citigroup nennt ein Kursziel von 62 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Dass die Aktie trotz der Senkung steigt, zeigt, wie viel Pessimismus bereits eingepreist war.
Wenn eine Aktie auf eine Kurszielsenkung mit einem Plus reagiert, ist die schlechte Nachricht meist schon im Kurs.
Das Geschäft
Volle Auftragsbücher, leere Begeisterung
Operativ läuft es bei RENK solide. Nach neun Monaten stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent, die Jahresprognose wurde bestätigt. Der Auftragsbestand liegt bei rund 7,6 Milliarden Euro. RENK liefert Getriebe für Panzer wie den Leopard 2, aber auch für Schiffe und Industrieanlagen. Belastend wirkt die Debatte um einen möglichen Frieden in der Ukraine, die den gesamten Rüstungssektor unter Druck gesetzt hat. Rund 5,8 Prozent der Aktien sind leerverkauft.
Am Freitag richtet sich der Blick auf den Kapitalmarkttag von Rheinmetall (ISIN: DE0007030033, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY). Neue Ziele des Branchenprimus könnten die Stimmung im Sektor wieder drehen. Davon würde auch die RENK Aktie profitieren.
Häufige Fragen zur RENK Aktie
Warum steigt die RENK Aktie trotz Kurszielsenkung?
Berenberg bleibt bei Kaufen, und nach dem Jahrestief war viel Pessimismus eingepreist.
Was sagen Analysten?
Berenberg nennt 40 Euro, Citi 62 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
Rund 7,6 Milliarden Euro.
Welche ISIN und WKN hat die RENK Aktie?
ISIN DE000RENK730, WKN RENK73, Handelssymbol R3NK, US-Handelssymbol RNKGF.
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