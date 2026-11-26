Warum steigt die RENK Aktie trotz Kurszielsenkung?

Berenberg bleibt bei Kaufen, und nach dem Jahrestief war viel Pessimismus eingepreist.

Was sagen Analysten?

Berenberg nennt 40 Euro, Citi 62 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wie groß ist der Auftragsbestand?

Rund 7,6 Milliarden Euro.

Welche ISIN und WKN hat die RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73, Handelssymbol R3NK, US-Handelssymbol RNKGF.