Wie stark wuchsen die Aufträge?

Um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro in neun Monaten.

Was hat Renk gekauft?

David Brown Defence, heute RENK UK Huddersfield.

Warum fällt die Aktie trotzdem?

Der gesamte Rüstungssektor steht wegen Friedenshoffnungen unter Druck.

Welche ISIN und WKN hat die Renk Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73, Handelssymbol R3NK, US-Handelssymbol RNKGF.