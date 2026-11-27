Die Renk Aktie steckt in einem bemerkenswerten Widerspruch. Mitte November fiel sie auf ein neues Tief von 32,80 Euro, obwohl das Unternehmen kurz zuvor kräftig gestiegene Aufträge und einen höheren Gewinn gemeldet hatte.
Renk Aktie: 7,6 Milliarden Euro Auftragsbestand, Kurs auf Rekordtief – der größte Widerspruch im Rüstungssektor?
Auftragseingang plus 34 Prozent, U-Boot-Antriebe aus England, Prognose bestätigt: Bei Renk läuft das Geschäft. Doch die Renk Aktie fiel auf ein neues Tief. Die große Analyse: Wie viel Pessimismus ist eingepreist?
Die Stammdaten: Die Renk Aktie trägt die ISIN DE000RENK730 und die WKN RENK73. In Deutschland lautet das Handelssymbol R3NK, in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RNKGF gehandelt.
Die Zahlen
Mehr Aufträge, mehr Gewinn
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wuchs um 12,7 Prozent und damit stärker als der Umsatz. Der Auftragsbestand erreichte 7,6 Milliarden Euro, die Jahresprognose bestätigte Renk.
Ein Auftragsbestand von mehr als vier Jahresumsätzen ist selten. Der Markt traut ihm derzeit trotzdem wenig zu.
Die Strategie
U-Boote als neues Standbein
Anfang November schloss Renk die Übernahme von David Brown Defence ab. Der Standort im englischen Huddersfield soll zum Kompetenzzentrum für U-Boot-Antriebe werden. Zugleich verkauft Renk sein Gleitlagergeschäft. Für die Renk Aktie heißt das: Der Konzern konzentriert sich stärker auf das Verteidigungsgeschäft, wo die Nachfrage am größten ist.
Häufige Fragen zur Renk Aktie
Wie stark wuchsen die Aufträge?
Um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro in neun Monaten.
Was hat Renk gekauft?
David Brown Defence, heute RENK UK Huddersfield.
Warum fällt die Aktie trotzdem?
Der gesamte Rüstungssektor steht wegen Friedenshoffnungen unter Druck.
Welche ISIN und WKN hat die Renk Aktie?
ISIN DE000RENK730, WKN RENK73, Handelssymbol R3NK, US-Handelssymbol RNKGF.
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