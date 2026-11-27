Die Renault-Aktie baut ihre Erholung aus. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr notierte der Autobauer an der Euronext Paris 1,24 Prozent höher bei 29,30 Euro, ein Plus von 0,36 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Als CAC40 Gewinner liegt Renault auf Platz neun. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 5,74 Prozent zugelegt.
Renault-Aktie als CAC40 Gewinner: Autowerte setzen die Erholung fort
Die Renault-Aktie schließt am Freitag 1,24 % höher bei 29,30 Euro und ist neuntstärkster CAC40 Gewinner. Nach dem Plus von 5,7 % am Donnerstag folgt eine zweite Erholungsrunde.
CAC40 Gewinner
Warum die Renault-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Freitag nicht. Die Renault-Aktie profitierte vom Rebound der Autowerte: Am Donnerstag hatten Stellantis (+8,91 Prozent) und Renault (+5,74 Prozent) den Index angeführt, was laut Centaure Investissements eher einem technischen Rebound nach starken Verlusten gleicht. Hintergrund war die EU-Quote für chinesische Hybridautos von 350.000 Fahrzeugen pro Jahr ab 1. Dezember.
Einordnung
Die Renault-Aktie hat in zwei Tagen gut 7 Prozent gewonnen. Das Plus am Freitag fällt kleiner aus, ein Zeichen dafür, dass Anleger nach dem Sprung vom Donnerstag nicht mehr so stark nachkaufen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Renault SA
- ISIN
- FR0000131906
- WKN
- 893113
- Handelssymbol
- RNO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- RNLSY (OTC)
- Kurs
- 29,30 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Renault-Aktie
Warum ist die Renault-Aktie CAC40 Gewinner? Die Erholung der Autowerte setzte sich fort, die Aktie stieg um 1,24 Prozent auf 29,30 Euro.
Wie stark war der Vortag? Am Donnerstag legte die Aktie um 5,74 Prozent zu.
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