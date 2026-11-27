Die Relx-Aktie fällt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,23 Prozent auf 37,02 Euro und steht damit auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Bis 9:04 Uhr gab es dort keinen Umsatz.
Relx-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Informationsdienstleister fällt um 1,2 Prozent – Rücksetzer nach starkem Vortag
Die Relx-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Das Minus folgt auf ein Plus von 3,3 Prozent am Vortag; der Xetra-Kurs ist ohne Umsatz.
Die Hintergründe
Gewinnmitnahmen ohne Nachricht
Am Donnerstag hatte Relx bei Xetra 3,25 Prozent auf 37,48 Euro gewonnen. Das Minus am Freitag gibt einen Teil davon ab. Der Gesamtmarkt war freundlich, der FTSE 100 lag am Morgen im Plus.
Die Relx-Aktie gilt als defensiver Qualitätswert; ein belegter Grund für den Rücksetzer fehlt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine technische Korrektur auf dünner Datenbasis.
Steckbrief
- Unternehmen
- Relx PLC
- ISIN
- GB00B2B0DG97
- Symbol London
- REL
- US-Symbol
- RELX (NYSE)
- Kurs
- 37,02 Euro
- Veränderung
- −1,23 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:04 Uhr
Warum fällt die Relx-Aktie?
Vermutlich Gewinnmitnahmen nach dem Vortagsplus, ohne belegte Einzelnachricht.
Wie lief der Vortag?
Bei Xetra +3,25 Prozent auf 37,48 Euro.
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