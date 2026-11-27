Relx-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Informationsdienstleister fällt um 1,2 Prozent – Rücksetzer nach starkem Vortag

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Relx-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Das Minus folgt auf ein Plus von 3,3 Prozent am Vortag; der Xetra-Kurs ist ohne Umsatz.

Bild: RELX PLC (Unternehmenswebseite relx.com)

Relx-Aktie bei Xetra, 37,02 Euro (09:04 Uhr) −1,23 % Gewinn am Vortag bei Xetra (37,48 Euro) +3,25 % Umsatz bei Xetra bis 09:04 Uhr 0 Euro Die Relx-Aktie fällt am Freitagmorgen bei Xetra um 1,23 Prozent auf 37,02 Euro und steht damit auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Bis 9:04 Uhr gab es dort keinen Umsatz. Die Hintergründe Gewinnmitnahmen ohne Nachricht Am Donnerstag hatte Relx bei Xetra 3,25 Prozent auf 37,48 Euro gewonnen. Das Minus am Freitag gibt einen Teil davon ab. Der Gesamtmarkt war freundlich, der FTSE 100 lag am Morgen im Plus. Die Relx-Aktie gilt als defensiver Qualitätswert; ein belegter Grund für den Rücksetzer fehlt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine technische Korrektur auf dünner Datenbasis. Was dagegen spricht Der Umsatz ist null; das Minus ist kaum belastbar.

Ein Verlierer-Status sagt wenig, wenn die Aktie am Vortag stark gestiegen war. Steckbrief Unternehmen Relx PLC ISIN GB00B2B0DG97 Symbol London REL US-Symbol RELX (NYSE) Kurs 37,02 Euro Veränderung −1,23 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:04 Uhr Warum fällt die Relx-Aktie?

Vermutlich Gewinnmitnahmen nach dem Vortagsplus, ohne belegte Einzelnachricht. Wie lief der Vortag?

Bei Xetra +3,25 Prozent auf 37,48 Euro.

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