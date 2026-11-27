Die Regeneron Aktie (US-Handelssymbol: REGN) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 981,87 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,53 Prozent. Regeneron ist ein US-Biotechkonzern mit Sitz in Tarrytown, New York.
Regeneron Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Biotechwert leicht im Minus
Die Regeneron Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 981,87 Dollar und zählt mit minus 0,53 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was über den Rückgang bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Regeneron Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser für den Rückgang der Regeneron Aktie ist nicht bekannt. Mit einem Minus von gut einem halben Prozent gehört sie am Freitag zu den Nasdaq100 Verlierern, ohne dass eine Unternehmensmeldung vorläge. Der Handel nach Thanksgiving ist verkürzt und dünn.
Häufige Fragen zur Regeneron Aktie
Warum ist die Regeneron Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Regeneron Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 981,87 Dollar.
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