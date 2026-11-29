Redwire verbuchte im Quartal Aufträge über 188,7 Millionen Dollar, ein Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz von 1,73. Der Nettoverlust sank auf 23,2 Millionen Dollar. Weil Lieferungen aber später als geplant anfielen, blieb der Umsatz zurück.

Die Jahresprognose von 450 bis 500 Millionen Dollar bestätigte das Management. Nach neun Monaten stehen 323,1 Millionen in den Büchern. Für das vierte Quartal heißt das im Mittel einen Umsatz von rund 150 Millionen Dollar, etwa 40 Prozent mehr als zuletzt (eigene Rechnung). Genau daran hängt die Redwire Aktie jetzt.