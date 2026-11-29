Rekordmarge, Rekord-Auftragsbestand, und dennoch ein Minus von 19,8 Prozent an einem Tag: Die Redwire Aktie verlor am 5. November, nachdem das Unternehmen das dritte Quartal vorgelegt hatte. Der Umsatz lag mit 109 Millionen Dollar deutlich unter den erwarteten 135,8 Millionen. Redwire ist vor allem ein Raumfahrtkonzern, hat aber mit der Tochter Edge Autonomy auch ein Drohnengeschäft.
Redwire Aktie: Rekord-Auftragsbuch von 620 Millionen Dollar – und minus 20 Prozent an einem Tag
Redwire baut Satelliten-Bauteile und, seit der Übernahme von Edge Autonomy, auch Stalker-Aufklärungsdrohnen. Die Redwire Aktie brach nach den Zahlen um fast 20 Prozent ein, obwohl der Auftragsbestand ein Rekord ist. Die Analyse.
Die Stammdaten für Anleger: Die Redwire Aktie hat die ISIN US75776W1036 und die WKN A3D013. Das US-Handelssymbol an der NYSE lautet RDW, das Handelssymbol in Frankfurt 2BD.
Die Zahlen
Aufträge ja, Umsatz später
Redwire verbuchte im Quartal Aufträge über 188,7 Millionen Dollar, ein Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz von 1,73. Der Nettoverlust sank auf 23,2 Millionen Dollar. Weil Lieferungen aber später als geplant anfielen, blieb der Umsatz zurück.
Die Jahresprognose von 450 bis 500 Millionen Dollar bestätigte das Management. Nach neun Monaten stehen 323,1 Millionen in den Büchern. Für das vierte Quartal heißt das im Mittel einen Umsatz von rund 150 Millionen Dollar, etwa 40 Prozent mehr als zuletzt (eigene Rechnung). Genau daran hängt die Redwire Aktie jetzt.
Die Drohnen
Stalker: Das zweite Standbein
Redwire kaufte im Juni 2025 den Drohnenbauer Edge Autonomy. Dessen Aufklärungsdrohnen, etwa die Stalker, bilden den Kern der Sparte Defense Tech. Im Quartal meldete Redwire Folgeaufträge für Stalker, unter anderem von der US-Nationalgarde. Das Defense-Tech-Geschäft trug laut Unternehmen zusammen mit der Raumfahrt zur höheren Marge bei.
Häufige Fragen zur Redwire Aktie
Ist Redwire eine Drohnen-Aktie?
Teils. Das Unternehmen ist vor allem Raumfahrt-Zulieferer, besitzt aber mit Edge Autonomy ein Drohnengeschäft.
Wie lautet die Prognose?
Redwire erwartet für 2026 einen Umsatz von 450 bis 500 Millionen Dollar.
Wo wird die Redwire Aktie gehandelt?
An der NYSE unter RDW, in Frankfurt unter 2BD.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.