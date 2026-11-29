Im August war sich das Management noch „höchst zuversichtlich“. Drei Monate später ist das Umsatzziel weg. Red Cat Holdings hat Mitte November seine Prognose für 2026 ersatzlos gestrichen, und die Red Cat Aktie ist seither auf rund 1,80 Dollar gefallen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 78 Prozent, vom 52-Wochen-Hoch bei 18,78 Dollar ist weniger als ein Zehntel übrig. Mitten in dieser Krise will das Unternehmen eine Übernahme in Österreich stemmen.
Red Cat Aktie: Prognose kassiert, Marge bei 0,6 Prozent – und am 18. Dezember fällt die Entscheidung in Österreich
Red Cat hat sein Umsatzziel für 2026 gestrichen, die Red Cat Aktie hat seit Jahresbeginn 78 Prozent verloren. Gleichzeitig bietet der US-Drohnenbauer 205 Millionen Euro für den Motorenhersteller Steyr Motors – fast so viel, wie er in der Kasse hat. Die große Analyse vor dem Ende der Annahmefrist.
Die Stammdaten für Anleger: Die Red Cat Aktie trägt die ISIN US75644T1007 und die WKN A2PPXB. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet RCAT, das deutsche Handelssymbol BQ73. Steyr Motors ist unter der ISIN AT0000A3FW25 und der WKN A40TC4 notiert, Handelssymbol 4X0, im US-Freiverkehr STYRF.
Die Zahlen
Ein Quartal, das die Geschichte umschreibt
Red Cat hatte für das zweite Halbjahr den großen Hochlauf versprochen. Gekommen ist das Gegenteil.
Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 11,8 Millionen Dollar. Das sind zwar 22 Prozent mehr als im Vorjahr, aber weniger als in den beiden Quartalen davor mit 15,5 und 20,2 Millionen Dollar. Analysten hatten mit rund 40 Millionen gerechnet. Vom Umsatz blieben nach Herstellungskosten ganze 65.000 Dollar übrig. Dem standen Betriebskosten von 43,5 Millionen Dollar gegenüber. Der Quartalsverlust: 40,4 Millionen Dollar.
Das Jahresziel von 150 bis 180 Millionen Dollar Umsatz hat Red Cat zurückgezogen, ohne ein neues zu nennen. Zwei Gründe nennt das Unternehmen: Aufträge und Budgetfreigaben kämen langsamer als erwartet, und die Angriffsdrohne FANG schaffte es im Pentagon-Wettbewerb „Drone Dominance“ nicht in die Endrunde. Allein daraus waren 14 bis 28 Millionen Dollar eingeplant.
Red Cat: Quartalsumsatz 2026
Mio. Dollar
Quelle: Red Cat, Quartalsberichte 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|1. Quartal
|15,5
|2. Quartal
|20,2
|3. Quartal
|11,8
Auffällig ist das Lager. Die Vorräte stiegen seit Jahresende von 30,4 auf 117,2 Millionen Dollar. Red Cat hat also für einen Hochlauf eingekauft, der bisher ausbleibt. Der Kassenbestand sank in einem einzigen Quartal von 325,6 auf 242,7 Millionen Dollar.
Die Übernahme
Steyr Motors: ein Kauf fast in Höhe der Kasse
Über die Wiener Tochter SMOT Acquisition bietet Red Cat 39 Euro je Aktie in bar für den oberösterreichischen Motorenbauer Steyr Motors. Das bewertet das Unternehmen mit rund 205 Millionen Euro oder etwa 231 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Ende September hatte Red Cat 242,7 Millionen Dollar in der Kasse. Der Kaufpreis entspricht damit rund 95 Prozent der eigenen Barmittel. Red Cat bezeichnet das Angebot als voll finanziert.
Die Logik dahinter: Steyr baut Motoren für Boote und Militärfahrzeuge. Red Cat will sie in seinen unbemannten Booten der Sparte Blue Ops einsetzen und erhielte zugleich einen Produktionsstandort in Europa. Großaktionär B&C, der rund 15 Prozent hält, hat zugesagt, seine Aktien anzudienen.
Bemerkenswert: Die Steyr-Motors-Aktie kostete zuletzt rund 33 Euro und damit etwa 15 Prozent weniger als das Angebot. Ein so großer Abstand zeigt, dass der Markt nicht fest mit dem Vollzug rechnet.
Häufige Fragen zur Red Cat Aktie
Warum ist die Red Cat Aktie eingebrochen?
Red Cat verfehlte im dritten Quartal die Umsatzerwartungen um rund 70 Prozent und zog das Jahresziel von 150 bis 180 Millionen Dollar zurück.
Bis wann läuft das Angebot für Steyr Motors?
Die Annahmefrist endet nach derzeitiger Planung am 18. Dezember 2026 um 17 Uhr.
Wie lauten ISIN und WKN der Red Cat Aktie?
ISIN US75644T1007, WKN A2PPXB, Nasdaq-Symbol RCAT.
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