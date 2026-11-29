Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 11,8 Millionen Dollar. Das sind zwar 22 Prozent mehr als im Vorjahr, aber weniger als in den beiden Quartalen davor mit 15,5 und 20,2 Millionen Dollar. Analysten hatten mit rund 40 Millionen gerechnet. Vom Umsatz blieben nach Herstellungskosten ganze 65.000 Dollar übrig. Dem standen Betriebskosten von 43,5 Millionen Dollar gegenüber. Der Quartalsverlust: 40,4 Millionen Dollar.

Das Jahresziel von 150 bis 180 Millionen Dollar Umsatz hat Red Cat zurückgezogen, ohne ein neues zu nennen. Zwei Gründe nennt das Unternehmen: Aufträge und Budgetfreigaben kämen langsamer als erwartet, und die Angriffsdrohne FANG schaffte es im Pentagon-Wettbewerb „Drone Dominance“ nicht in die Endrunde. Allein daraus waren 14 bis 28 Millionen Dollar eingeplant.