Der Hamburger Projektentwickler reconcept ist seit 1998 am Markt, hat nach eigenen Angaben mehr als 21.500 Anleger und ein Investitionsvolumen von rund 685 Millionen Euro (Stand 31.12.2025). Mit der Anleihe will das Unternehmen Projektrechte im Windbereich erwerben, neue Windparks entwickeln und bestehende Anlagen durch leistungsstärkere Turbinen ersetzen, das sogenannte Repowering. Ergänzend können Batteriespeicher entstehen. Regionaler Schwerpunkt ist Nord- und Ostdeutschland. reconcept entwickelt Projekte in der Regel bis zur Baureife und verkauft die Projektrechte dann an Dritte.

Das Marktumfeld: Ende 2025 waren rund 68 Gigawatt Windleistung an Land installiert, bis 2030 sollen es 115 Gigawatt sein. 2025 wurden statt der geplanten sieben nur fünf Gigawatt zugebaut. Das Windenergieflächenbedarfsgesetz verlangt bis Ende 2032 zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft. Knapp ein Drittel der 2025 neu installierten Leistung entfiel auf Repowering. Das ist die Darstellung der Emittentin.