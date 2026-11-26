Die reconcept WindEnergie Deutschland I Anleihe (ISIN DE000A460JX9, WKN A460JX) bietet einen festen Kupon von 7,25 Prozent pro Jahr, gezahlt halbjährlich am 20. April und 20. Oktober, erstmals am 20. Oktober 2027. Die Anleihe der reconcept Windenergie Deutschland GmbH hat eine Laufzeit von sieben Jahren bis zum 20. April 2034 und ein Volumen von bis zu 10 Millionen Euro. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Ausgabepreis 100 Prozent. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstag um 17:03 Uhr MEZ mit 3,26 Prozent. Der Aufschlag von knapp vier Prozentpunkten ist der Preis für Projekt- und Ausfallrisiken.
reconcept WindEnergie Deutschland I Anleihe: 7,25 Prozent bis 2034, unbesichert, bis zu 10 Millionen Euro – wie viel Windrisiko steckt im Zins?
Die 7,25-Prozent-Anleihe 2027/2034 der reconcept Windenergie Deutschland GmbH (ISIN DE000A460JX9) will bis zu 10 Millionen Euro für Windparks und Repowering einsammeln. Ein Vergleich mit der Bundesanleihe zeigt, wie viel Aufschlag Anleger für das Risiko bekommen.
Die Eckdaten
Was verspricht die reconcept Windenergie-Anleihe?
Die Anleihe ist nicht nachrangig und nicht besichert. Anleger stehen im Insolvenzfall gleichrangig mit anderen unbesicherten Gläubigern, haben aber keinen Zugriff auf bestimmte Windparks als Sicherheit.
Zur Einordnung: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Wer zu 100 Prozent einsteigt und bis zur Fälligkeit hält, erzielt die Rendite des Kupons, vorausgesetzt, der Emittent zahlt wie vereinbart.
|Merkmal
|Angabe
|ISIN / WKN
|DE000A460JX9 / A460JX
|Kupon
|7,25 % p. a., halbjährlich
|Laufzeit
|20.04.2027 bis 20.04.2034
|Rückzahlung
|100 % am 20.04.2034
|Stückelung
|1.000 €
|Rang
|nicht nachrangig, nicht besichert
|Kündigung der Emittentin
|ab 20.04.2031 zu 103 %, ab 2032 zu 102 %, ab 2033 zu 101 %
|Anlegerschutz
|Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenz- und Positivverpflichtung
|Börse
|Open Market Frankfurt, ab 20.04.2027 geplant
Laut Anleihebedingungen; Angaben der Emittentin. Mindestzeichnung wird in den gesichteten Unterlagen nicht genannt.
Quelle: reconcept (Emissionsunterlagen, Pressemitteilung vom 21.05.2026)
Das öffentliche Angebot läuft laut Emittentin vom 21. Mai 2026 bis zum 20. Mai 2027 und erfolgt über die Website des Unternehmens. Die Valuta, also der Zeitpunkt, ab dem die Zinsen laufen, ist der 20. April 2027. Maßgeblich sind der von der luxemburgischen Aufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen; die Pressemitteilung ersetzt sie nicht.
Das Geschäftsmodell
Wofür braucht reconcept das Geld?
Der Hamburger Projektentwickler reconcept ist seit 1998 am Markt, hat nach eigenen Angaben mehr als 21.500 Anleger und ein Investitionsvolumen von rund 685 Millionen Euro (Stand 31.12.2025). Mit der Anleihe will das Unternehmen Projektrechte im Windbereich erwerben, neue Windparks entwickeln und bestehende Anlagen durch leistungsstärkere Turbinen ersetzen, das sogenannte Repowering. Ergänzend können Batteriespeicher entstehen. Regionaler Schwerpunkt ist Nord- und Ostdeutschland. reconcept entwickelt Projekte in der Regel bis zur Baureife und verkauft die Projektrechte dann an Dritte.
Das Marktumfeld: Ende 2025 waren rund 68 Gigawatt Windleistung an Land installiert, bis 2030 sollen es 115 Gigawatt sein. 2025 wurden statt der geplanten sieben nur fünf Gigawatt zugebaut. Das Windenergieflächenbedarfsgesetz verlangt bis Ende 2032 zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft. Knapp ein Drittel der 2025 neu installierten Leistung entfiel auf Repowering. Das ist die Darstellung der Emittentin.
Das große Bild
Wie viel Aufschlag zahlt der Mittelstandsanleihenmarkt?
Mittelstandsanleihen bieten derzeit Kupons zwischen rund 6 und 10 Prozent. Die Rendite der Bundesanleihe liegt bei 3,26 Prozent, die Differenz zahlt der Anleger für Ausfall-, Liquiditäts- und Projektrisiko. Bei Anleihen ohne Rating und ohne Sicherheiten fehlt eine externe Einschätzung der Kreditqualität; ein Rating wird in den gesichteten Unterlagen nicht genannt.
|Anleihe
|ISIN
|Kupon
|Laufzeit
|reconcept WindEnergie Deutschland I
|DE000A460JX9
|7,25 %
|2027–2034
|reconcept BatterieSpeicher Global
|DE000A5GS628
|7,00 %
|2027–2032
|Aream Green Bond II
|DE000A5GS5B9
|7,25 %
|2026–2031
|SEICON Energy Unternehmensanleihe
|DE000A46ZWV5
|7,50 %
|2026–2031
Kupons laut Emittentenangaben; keine Empfehlung. Laufzeiten ab Valuta.
Quelle: Emittentenangaben, Stand November 2026
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
20. April 2027: Valuta, Beginn der Verzinsung und geplanter Börsenstart im Open Market.
20. Mai 2027: Ende der Angebotsfrist laut Emittentin.
20. Oktober 2027: erste Zinszahlung.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur reconcept WindEnergie Deutschland I Anleihe
Wie hoch ist der Zins der reconcept WindEnergie Deutschland I Anleihe?
7,25 Prozent pro Jahr, halbjährlich gezahlt, bei einer Laufzeit bis 20. April 2034.
Ist die reconcept-Anleihe besichert?
Nein. Sie ist nicht nachrangig und nicht besichert.
Wann ist die Anleihe handelbar?
Die Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Börse ist ab dem 20. April 2027 geplant.
Wo stehen die verbindlichen Bedingungen?
Im von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekt und in den Anleihebedingungen, die die Emittentin auf ihrer Website bereitstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.