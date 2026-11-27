Reckitt-Benckiser-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Konsumgüterkonzern fällt um 0,8 Prozent – Defensive verliert an Reiz

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Reckitt-Benckiser-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei guter Börsenstimmung geben Basiskonsumwerte leicht nach.

Reckitt-Benckiser-Aktie bei Xetra, 69,08 Euro (09:22 Uhr) −0,75 % Kursverlust je Aktie −0,52 Euro Umsatz bei Xetra bis 09:22 Uhr 13.989 Euro Die Reckitt-Benckiser-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,75 Prozent auf 69,08 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. RKT RKT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr RKT — — — Die Hintergründe Defensive im Hintertreffen Der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus, getragen von Zyklikern. Konsumgüterwerte wie Reckitt (Marken wie Dettol und Durex) profitieren in solchen Phasen weniger. Eine konkrete Nachricht zur Reckitt-Benckiser-Aktie am Freitag ist nicht belegt. Was dagegen spricht Das Minus unter einem Prozent ist kaum Signal.

Defensivwerte gewinnen wieder, wenn die Börse dreht. Steckbrief Unternehmen Reckitt Benckiser Group plc ISIN GB00B24CGK77 Symbol London RKT US-Symbol RBGLY (OTC) Kurs 69,08 Euro Veränderung −0,75 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:22 Uhr Warum fällt die Reckitt-Benckiser-Aktie?

Vermutlich Umschichtung weg von Defensivwerten. Ist das Minus bedeutend?

Nein, es liegt unter einem Prozent.

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