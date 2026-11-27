Die Reckitt-Benckiser-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,75 Prozent auf 69,08 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer.
Reckitt-Benckiser-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Konsumgüterkonzern fällt um 0,8 Prozent – Defensive verliert an Reiz
Die Reckitt-Benckiser-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei guter Börsenstimmung geben Basiskonsumwerte leicht nach.
RKTRKT
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|RKT
|—
|—
|—
Die Hintergründe
Defensive im Hintertreffen
Der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus, getragen von Zyklikern. Konsumgüterwerte wie Reckitt (Marken wie Dettol und Durex) profitieren in solchen Phasen weniger.
Eine konkrete Nachricht zur Reckitt-Benckiser-Aktie am Freitag ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Reckitt Benckiser Group plc
- ISIN
- GB00B24CGK77
- Symbol London
- RKT
- US-Symbol
- RBGLY (OTC)
- Kurs
- 69,08 Euro
- Veränderung
- −0,75 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:22 Uhr
Warum fällt die Reckitt-Benckiser-Aktie?
Vermutlich Umschichtung weg von Defensivwerten.
Ist das Minus bedeutend?
Nein, es liegt unter einem Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.