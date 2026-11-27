Großbritannien und die USA bieten in dieser Rechnung rund 1,6 Prozentpunkte Realzins. Die Gilt-Rendite liegt bei 5,18 Prozent, nach Trading Economics 73 Basispunkte über dem Vorjahr, aber 17 Basispunkte unter dem Wert von vor einem Monat. Die britische Teuerung erreichte im Oktober 3,6 Prozent, den höchsten Stand seit einem Jahr, und die Bank of England steht bei 4,00 Prozent Leitzins. Die zehnjährige Treasury rentiert bei 4,90 Prozent, die Fed hielt den Leitzins im Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent, eine Anhebung am 9. Dezember gilt am Markt als nahezu eingepreist (CME: 97,8 Prozent).

Der Unterschied hat mehrere Gründe. Staaten mit hohem Finanzierungsbedarf zahlen am langen Ende eine Laufzeitprämie, und die Zinspfade der Notenbanken liegen höher. Für Anleger im Euroraum gilt jedoch: Der höhere Realzins von Gilts und Treasuries kommt mit Währungsrisiko, denn beide lauten auf Pfund beziehungsweise Dollar. Ein schwächerer Dollar oder Pfund kann die Mehrrendite aufzehren.