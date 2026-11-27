Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt am Freitag, 27. November 2026, bei 3,27 Prozent (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit; dpa-AFX nannte um 10:21 Uhr 3,28 Prozent). Die Inflation im Euroraum hatte im Oktober laut Eurostat bei 4,0 Prozent gelegen, dem höchsten Wert seit drei Jahren. Wer eine Bundesanleihe bis zur Fälligkeit hält, verdient nominal 3,27 Prozent im Jahr – und verliert nach Abzug der Teuerung rechnerisch 0,73 Prozentpunkte an Kaufkraft.
Realzins: Bund bei 3,27 Prozent, Teuerung im Euroraum bei 4,0 – wo verdienen Anleger nach der Inflation noch?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am 27. November 2026 bei 3,27 Prozent, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent: Real ergibt das minus 0,73 Punkte. Gilts und Treasuries bieten rund 1,6 Punkte Realzins. Was der Vergleich über Bundesanleihen, EZB und Sparer verrät.
Das große Bild
Was ist der Realzins – und warum ist er bei Bundesanleihen negativ?
Der Realzins ist die Rendite abzüglich der Inflation. Er zeigt, ob ein Anleger für das Verleihen von Geld mehr Kaufkraft zurückbekommt, als er hergegeben hat.
Die Nominalrendite ist die Zahl, die in Kursanzeigen steht. Sie sagt nichts darüber, was sich Anleger später dafür kaufen können. Liegt die Inflation über der Rendite, ist der Realzins negativ. Genau das zeigt der Euroraum derzeit: 3,27 Prozent Rendite stehen 4,0 Prozent Teuerung gegenüber. Dazu kommt, dass der Markt höhere Leitzinsen einplant. Nach Angaben von LSEG, zitiert von Trading Economics, preisen Anleger bis Juni 2027 zwei Zinsschritte der EZB um je 25 Basispunkte ein (1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte). Das stützt die Renditen am kurzen Ende, ändert aber nichts an der Rechnung für zehnjährige Papiere.
|Anleihe, 10 Jahre
|Rendite
|Inflation
|Realzins
|Deutschland (Bund)
|3,27 %
|4,0 % (HVPI Euroraum)
|-0,73 Pkt.
|Großbritannien (Gilt)
|5,18 %
|3,6 % (CPI)
|+1,58 Pkt.
|USA (Treasury)
|4,90 %
|3,3 % (Kern-PCE)
|+1,60 Pkt.
Realzins = Rendite minus Inflation, in Prozentpunkten, selbst berechnet. Die Inflationsmaße unterscheiden sich (HVPI, CPI, Kern-PCE) und sind nur eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: Trading Economics, Renditen Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit); Inflation jeweils Oktober 2026
Warum zahlen Gilts und Treasuries real mehr als Bundesanleihen?
Großbritannien und die USA bieten in dieser Rechnung rund 1,6 Prozentpunkte Realzins. Die Gilt-Rendite liegt bei 5,18 Prozent, nach Trading Economics 73 Basispunkte über dem Vorjahr, aber 17 Basispunkte unter dem Wert von vor einem Monat. Die britische Teuerung erreichte im Oktober 3,6 Prozent, den höchsten Stand seit einem Jahr, und die Bank of England steht bei 4,00 Prozent Leitzins. Die zehnjährige Treasury rentiert bei 4,90 Prozent, die Fed hielt den Leitzins im Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent, eine Anhebung am 9. Dezember gilt am Markt als nahezu eingepreist (CME: 97,8 Prozent).
Der Unterschied hat mehrere Gründe. Staaten mit hohem Finanzierungsbedarf zahlen am langen Ende eine Laufzeitprämie, und die Zinspfade der Notenbanken liegen höher. Für Anleger im Euroraum gilt jedoch: Der höhere Realzins von Gilts und Treasuries kommt mit Währungsrisiko, denn beide lauten auf Pfund beziehungsweise Dollar. Ein schwächerer Dollar oder Pfund kann die Mehrrendite aufzehren.
Was bedeutet ein negativer Realzins für Sparer und Anleger?
Ein negativer Realzins heißt nicht, dass eine Anleihe Verluste in Euro schreibt. Der Anleger erhält Kupon und Rückzahlung. Verloren geht Kaufkraft, wenn die Preise schneller steigen als die Rendite. Für Sparer, die auf Festgeld oder kurze Staatsanleihen schauen, ist deshalb die Frage nach dem Realzins wichtiger als die Schlagzeile über die Nominalrendite. Am Markt zeigt sich der Effekt auch bei kürzeren Laufzeiten: Die zweijährige Bundesanleihe lag zuletzt bei rund 3,09 Prozent und damit ebenfalls unter der Inflationsrate.
Zugleich erklärt die Rechnung, warum die EZB-Debatte die Anleihemärkte bewegt. Eine Notenbank, die gegen 4,0 Prozent Inflation anhebt, will den Realzins im Euroraum nach oben treiben. Ob das gelingt, hängt von der Teuerung ab, nicht allein vom Leitzins. Prognosen zu Renditen oder Zinsschritten gibt aktiencheck.de nicht ab.
Welche Termine bewegen den Realzins in den nächsten Wochen?
Anfang Dezember: Eurostat-Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum für November.
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
Dezember: Sitzung der Bank of England (Termin laut Bank prüfen).
FAQ: Realzins und Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe heute?
Am 27.11.2026 lag sie laut Trading Economics bei 3,27 Prozent, dpa-AFX nannte um 10:21 Uhr 3,28 Prozent.
Wie berechnet sich der Realzins von Anleihen?
Rendite minus Inflation. Bei 3,27 Prozent Rendite und 4,0 Prozent Teuerung ergibt das rechnerisch minus 0,73 Prozentpunkte.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite die effektive Verzinsung zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit.
Sind Gilts und Treasuries die bessere Alternative zu Bundesanleihen?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Höhere Renditen stehen höheren Währungs- und Zinsrisiken gegenüber. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
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