Ray Dalios Hedgefonds verkauft Indexfonds für 2,6 Milliarden Dollar: das steckt jetzt im 23-Milliarden-Depot von Bridgewater

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:42 3 Min.

Bridgewater hat im dritten Quartal S&P-500-Fonds im Milliardenwert verkauft, Amazon mehr als halbiert und Nvidia um fast ein Drittel gekürzt – wenige Wochen bevor die Kurse fielen. Zugleich warnt Gründer Ray Dalio, dass Vermögen auf dem Papier kein Geld ist. Die wichtigsten der 974 Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was die Umschichtungen bedeuten.

Bridgewater Associates war lange der größte Hedgefonds der Welt, und sein Gründer Ray Dalio ist einer der meistgehörten Mahner der Finanzwelt. Die jüngste Pflichtmeldung des Hauses passt zu seinen Warnungen. Im dritten Quartal trennte sich Bridgewater von Indexfonds auf den S&P 500 im Wert von rund 2,6 Milliarden Dollar und baute große Technologiepositionen ab. Wert der gemeldeten US-Wertpapiere 23 Mrd. $ Positionen im Depot 974 Anteil des größten Postens, eines S&P-500-Indexfonds 11,3 % verkaufte S&P-500-Indexfonds im dritten Quartal 2,6 Mrd. $ Quelle : 13F-Meldung von Bridgewater Associates zum 30. September 2026; Auswertungen von CEOWorld und AktienCheck-Depot Die Warnung „Vermögen kann man nicht ausgeben“: Dalios These Dalio führt Bridgewater nicht mehr und hat seine Anteile abgegeben. Seine Sicht prägt das Haus dennoch. In einem Gespräch, das am Montag veröffentlicht wurde, trennte er zwei Begriffe, die an der Börse oft verschwimmen. Eine hohe Bewertung schaffe Vermögen, aber kein Geld. Blasen platzten, wenn viele Besitzer gleichzeitig verkaufen müssten, etwa weil steigende Zinsen ihre Schulden verteuern. Der klassische Fehler sei, eine großartige Technologie mit einer großartigen Geldanlage zu verwechseln. Das Depot Weniger Markt, gezielte Wetten: die wichtigsten Positionen Bridgewater streut breit und handelt nach Modellen, nicht nach Einzelideen eines Managers. Alle Käufe und Verkäufe zeigt das Ray Dalio Depot auf AktienCheck. 01 SPDR S&P 500 ETF – ISIN US78462F1030 · US-Handelssymbol SPY Mit 11,3 Prozent trotz der Verkäufe der größte Posten. Der Fonds bildet die 500 größten US-Unternehmen ab. 02 iShares Core S&P 500 ETF – ISIN US4642872000 · US-Handelssymbol IVV 5,0 Prozent, ein zweiter Indexfonds auf denselben Index. 03 Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA 2,7 Prozent, um gut 30 Prozent reduziert. Die größte Einzelaktie im Depot. 04 Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN Um 52 Prozent reduziert. Bridgewater nahm bei den großen Tech-Werten Gewinne mit. 05 Micron – ISIN US5951121038 · US-Handelssymbol MU Auf rund 237.000 Aktien verdoppelt. Speicherchips gelten als Engpass beim Ausbau der KI-Rechenzentren. 06 AppLovin – ISIN US03831W1080 · US-Handelssymbol APP Laut einer Auswertung der größte Kauf des Quartals. Der Konzern verdient mit Werbetechnik für Apps. Eine Begründung enthält die Meldung nicht. Im Oktober sagte Dalio dem Sender Bloomberg, zu wenig beachtet seien Unternehmen, die KI nutzen, um Kosten zu senken oder Umsätze zu steigern. Was Anleger beachten sollten Dalio nennt keinen Zeitpunkt für ein Platzen der Blase

Die Meldung zeigt nur US-Aktien und Fonds, nicht die Anleihen, Währungen und Rohstoffe von Bridgewater

Der Stand ist vom 30. September

Micron hat seit dem Stichtag stark an Wert verloren Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Wertpapiere SPDR S&P 500 ETF: ISIN US78462F1030, US-Handelssymbol SPY

iShares Core S&P 500 ETF: ISIN US4642872000, US-Handelssymbol IVV

Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN

Micron: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU

AppLovin: ISIN US03831W1080, WKN A2QR0K, Handelssymbol 6RV, US-Handelssymbol APP Fazit: Vorsicht in Zahlen Bridgewater hat Risiko aus dem breiten Markt genommen, bevor die Kurse fielen, und setzt stattdessen auf ausgewählte Einzelwerte. Das passt zu Dalios Mahnung, die Abhängigkeit von wenigen KI-Aktien zu prüfen. Ein Signal zum Ausstieg ist es nicht: Indexfonds bleiben der größte Posten. Die Bewegungen im Detail zeigt das Depot von Ray Dalio auf AktienCheck.

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