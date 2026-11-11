RATIONAL Aktie: Warum die Küchenprofis an der Börse wieder heiß werden

Die RATIONAL-Aktie präsentiert sich im November 2026 als interessanter Qualitätswert mit bemerkenswerter Profitabilität. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen in China wächst der Großküchenspezialist weiter und verbessert seine operativen Margen. Besonders beeindruckend sind der Umsatzanstieg auf 973,7 Millionen Euro in den ersten neun Monaten, das EBIT-Wachstum von 11,5 Prozent auf 261,2 Millionen Euro und die auf 26,8 Prozent gestiegene EBIT-Marge. Gleichzeitig hat RATIONAL seine Margenprognose für das Gesamtjahr auf 26 bis 27 Prozent angehoben. Goldman Sachs-Analyst Ope Otaniyi sieht darin wichtige Argumente für eine weiterhin positive Bewertung. In seiner Aktienanalyse vom 11. November 2026 erhöht Ope Otaniyi das Kursziel von 831 auf 833 Euro und bestätigt das Rating "buy". Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 633,50 Euro und einem Tagesgewinn von 0,6 Prozent ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 31,5 Prozent. Die Chancen liegen in der robusten europäischen Nachfrage, der hohen Profitabilität und den langfristigen Wachstumsperspektiven effizienter Küchentechnik. Die Risiken betreffen insbesondere die schwächere Nachfrage in China, mögliche Kostensteigerungen und die Nachhaltigkeit der hohen Margen. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob RATIONAL seine operative Stärke auch in den kommenden Jahren behaupten kann. Die aktuelle Goldman Sachs-Aktienanalyse zeigt jedenfalls: Ope Otaniyi bleibt optimistisch. Das Rating "buy" und das Kursziel 833 Euro unterstreichen die Zuversicht der US-Investmentbank.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.