Warum hat Rational die Margenprognose angehoben?

Weil niedrigere US-Zölle die Auflösung von Rückstellungen ermöglichten und das Ergebnis nach neun Monaten über den eigenen Erwartungen lag.

Wie hoch wäre die Marge ohne den Zolleffekt?

Bereinigt um die Zollrückerstattung lag die EBIT-Marge nach neun Monaten bei 25,4 Prozent statt 26,8 Prozent.

Was stellt Rational her?

Rational baut Kombidämpfer (iCombi) und multifunktionale Gargeräte (iVario) für Großküchen, Restaurants und Gemeinschaftsverpflegung.