Die Rational Aktie gilt als einer der Qualitätswerte im deutschen Maschinenbau – und der Hersteller von Profi-Küchentechnik aus Landsberg am Lech hat diesen Ruf im dritten Quartal 2026 bestätigt. Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 332,2 Millionen Euro, das EBIT legte um 13 Prozent auf 91,3 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge erreichte 27,5 Prozent. Daraufhin hob Rational die Margenprognose für das Gesamtjahr an. Ein Blick ins Detail zeigt allerdings, dass ein Sondereffekt mithilft.
Rational Aktie: Marge springt auf 27,5 Prozent, Prognose angehoben – doch beim Umsatz tritt der Küchenprimus kürzer
Rational verdient im dritten Quartal 13 Prozent mehr und hebt das Margenziel an. Beim Umsatz reicht es aber nur für das untere Ende der Spanne. Die Rational Aktie im Check.
Die Zahlen
Zollvorteil hebt die Marge
Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 973,7 Millionen Euro in den Büchern, ebenfalls 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBIT kletterte um 11,5 Prozent auf 261,2 Millionen Euro, die Marge auf 26,8 Prozent. Darin steckt Rückenwind aus den USA: Die Senkung der US-Zölle auf 15 Prozent erlaubte es, Rückstellungen aufzulösen. Bereinigt um die Zollrückerstattung lag die Neunmonatsmarge bei 25,4 Prozent. Stark entwickelte sich die Produktgruppe iVario mit plus 10 Prozent auf 119,8 Millionen Euro, das Kerngeschäft iCombi wuchs um 5 Prozent auf 853,9 Millionen Euro.
Der Ausblick
Mehr Marge, weniger Tempo
Für 2026 erwartet Rational nun eine EBIT-Marge von 26 bis 27 Prozent. Die absolute EBIT-Prognose von 340 bis 360 Millionen Euro bleibt dagegen unverändert – ein Hinweis darauf, dass der Umsatz die Dynamik nicht ganz mitträgt. Tatsächlich rechnet der Konzern beim Jahresumsatz nur noch mit einem Wachstum am unteren Ende der bisherigen Spanne. Hinzu kommt: Im Schlussquartal trifft Rational auf eine hohe Vorjahresbasis.
Die Rational Aktie lebt von der Marge. Ob sie hält, wenn der Zollbonus ausläuft, entscheidet über das nächste Kapitel.
Häufige Fragen zur Rational Aktie
Warum hat Rational die Margenprognose angehoben?
Weil niedrigere US-Zölle die Auflösung von Rückstellungen ermöglichten und das Ergebnis nach neun Monaten über den eigenen Erwartungen lag.
Wie hoch wäre die Marge ohne den Zolleffekt?
Bereinigt um die Zollrückerstattung lag die EBIT-Marge nach neun Monaten bei 25,4 Prozent statt 26,8 Prozent.
Was stellt Rational her?
Rational baut Kombidämpfer (iCombi) und multifunktionale Gargeräte (iVario) für Großküchen, Restaurants und Gemeinschaftsverpflegung.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.