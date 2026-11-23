Die RATIONAL-Aktie bietet nach Einschätzung von MPCM weiterhin attraktive Perspektiven. In seiner aktuellen RATIONAL-Aktienanalyse vom 23. November 2026 senkt Christian Cohrs das Kursziel von 800 auf 750 Euro, bestätigt aber das Rating "Buy". Beim angegebenen Xetra-Kurs von 618,00 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 21,36 Prozent. Die operative Entwicklung liefert überzeugende Argumente: In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 6 Prozent auf 973,7 Millionen Euro, während das EBIT um 11 Prozent auf 261,2 Millionen Euro zulegte. Die operative Marge verbesserte sich auf 26,8 Prozent. Gleichzeitig sieht Christian Cohrs weiterhin eine hohe Nachfrage und zusätzliche Chancen durch die digitale Plattform ConnectedCooking. Allerdings berücksichtigt die Kurszielsenkung leicht reduzierte EBIT-Prognosen für die kommenden beiden Jahre. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob RATIONAL seine starke Profitabilität mit nachhaltigem Umsatzwachstum verbinden kann. Die Botschaft von MPCM lautet: Kurzfristig etwas vorsichtiger, langfristig weiterhin optimistisch. Das Kursziel 750 Euro und das bestätigte Rating "Buy" unterstreichen diese Einschätzung.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.