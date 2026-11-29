Am 11. November stellte QuantumScape seine nächste Plattform vor. Osprey kombiniert den keramischen Separator des Unternehmens und das Design ohne klassische Anode mit einer festen Kathode auf Sulfidbasis. Damit wäre die Zelle vollständig fest – ohne flüssigen Elektrolyten. In frühen Tests erreichten die Zellen nach Unternehmensangaben 1.000 volle Ladezyklen bei rund 80 Prozent Restkapazität, und zwar bei nur einer Atmosphäre Druck. Das Laden von 10 auf 80 Prozent soll fünf Minuten dauern, der Betrieb auch unter minus 20 Grad möglich sein.

Wichtig ist die Einordnung: Es handelt sich um Laborergebnisse. QuantumScape weist selbst darauf hin, dass sich die Werte in kommerziellen Formaten nicht zwingend wiederholen lassen. Die Energiedichte von bis zu 1.100 Wattstunden je Liter ist eine Projektion, kein Messwert. Für die QuantumScape Aktie zählt aber etwas anderes: Osprey ist als offene Plattform gedacht, die auch anderen Entwicklern von Sulfid-Feststoffzellen per Lizenz angeboten wird. Das passt zum Geschäftsmodell, Technik zu lizenzieren, statt selbst Gigafabriken zu bauen.