Es gibt Aktien, die fallen, weil das Geschäft schlecht läuft. Und es gibt die QuantumScape Aktie: Sie fällt, obwohl das Unternehmen noch gar kein Geschäft im klassischen Sinn hat. Am Freitag schloss das Papier im verkürzten US-Handel bei 3,00 Dollar, ein Plus von 2 Prozent. Wenige Tage zuvor hatte es mit 2,62 Dollar den tiefsten Stand seit zwölf Monaten markiert. Vom 52-Wochen-Hoch bei 13,10 Dollar sind damit 77 Prozent verloren. Trotzdem endete die Woche im Plus – und genau das macht die Lage so spannend.
QuantumScape Aktie: 77 Prozent unter dem Hoch, 820 Millionen Dollar in der Kasse – zündet jetzt die Feststoff-Batterie Osprey?
Die QuantumScape Aktie ist in dieser Woche auf 2,62 Dollar gefallen und hat dann gedreht. Dahinter steht ein Unternehmen ohne Umsatz, aber mit 820 Millionen Dollar Liquidität, einer neuen Feststoff-Plattform und Plänen für eine erste größere Produktionslinie. Die große Analyse: was Osprey kann, warum Rechenzentren plötzlich wichtiger werden als Elektroautos und woran die Geschichte scheitern kann.
Die Technik
Osprey: fünf Minuten laden, tausend Zyklen halten
Am 11. November stellte QuantumScape seine nächste Plattform vor. Osprey kombiniert den keramischen Separator des Unternehmens und das Design ohne klassische Anode mit einer festen Kathode auf Sulfidbasis. Damit wäre die Zelle vollständig fest – ohne flüssigen Elektrolyten. In frühen Tests erreichten die Zellen nach Unternehmensangaben 1.000 volle Ladezyklen bei rund 80 Prozent Restkapazität, und zwar bei nur einer Atmosphäre Druck. Das Laden von 10 auf 80 Prozent soll fünf Minuten dauern, der Betrieb auch unter minus 20 Grad möglich sein.
Wichtig ist die Einordnung: Es handelt sich um Laborergebnisse. QuantumScape weist selbst darauf hin, dass sich die Werte in kommerziellen Formaten nicht zwingend wiederholen lassen. Die Energiedichte von bis zu 1.100 Wattstunden je Liter ist eine Projektion, kein Messwert. Für die QuantumScape Aktie zählt aber etwas anderes: Osprey ist als offene Plattform gedacht, die auch anderen Entwicklern von Sulfid-Feststoffzellen per Lizenz angeboten wird. Das passt zum Geschäftsmodell, Technik zu lizenzieren, statt selbst Gigafabriken zu bauen.
Die Strategie
Vom Elektroauto ins Rechenzentrum
Die zweite Neuigkeit stammt aus dem Quartalsbericht vom 21. Oktober. QuantumScape plant eine Zellfertigung mit 100 Megawattstunden Kapazität, der Produktionsstart ist für 2028 vorgesehen. Die Montageanlagen soll die bayerische Mühlbauer-Gruppe liefern. Bemerkenswert ist die Zielgruppe: Rechenzentren für künstliche Intelligenz, Luftfahrt und Verteidigung – nicht in erster Linie Autos. Für Rechenzentren hat QuantumScape im Oktober das Referenzdesign PowerBlock gezeigt, einen Speicher für das Server-Rack, der laut Unternehmen die vierfache Leistungsdichte herkömmlicher Lithium-Ionen-Systeme erreichen soll.
Im Autogeschäft bleibt Volkswagen über die Batterietochter PowerCo der wichtigste Partner. Mit Honda gibt es seit Juni eine Forschungsvereinbarung, aus der im dritten Quartal erstmals Zahlungen flossen. Die Pilotlinie Eagle Line in San Jose läuft seit Februar und liefert Musterzellen des Typs QSE-5 an Kunden.
Die Zahlen
Kein Umsatz, aber Zeit
Einen Umsatz nach US-Bilanzregeln weist QuantumScape nicht aus. Die Kennzahl, auf die das Management verweist, sind Kundenabrechnungen: 9,8 Millionen Dollar im dritten Quartal, nach 10,8 Millionen im zweiten. Der Nettoverlust sank auf 84,5 Millionen Dollar, die operativen Kosten gingen von 115,0 auf 92,4 Millionen Dollar zurück. Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen einen bereinigten operativen Verlust von 250 bis 275 Millionen Dollar.
Dem steht eine Liquidität von 819,8 Millionen Dollar gegenüber. Zum Jahresende 2025 waren es 970,8 Millionen. In neun Monaten sind also rund 151 Millionen Dollar abgeflossen. Rechnet man dieses Tempo fort, reicht das Geld rechnerisch etwa vier Jahre – ein eigenes Rechenbeispiel der Redaktion, keine Prognose des Unternehmens. Offen ist, wie die neue 100-Megawattstunden-Linie bezahlt wird: Standort und Finanzierung hat QuantumScape bisher nicht genannt.
Häufige Fragen zur QuantumScape Aktie
Warum ist die QuantumScape Aktie so stark gefallen?
Das Unternehmen erzielt noch keinen Umsatz, verbraucht aber jedes Quartal Geld. Im schwachen Marktumfeld im November verlor die Aktie zwischen dem 10. und 17. November mehr als 26 Prozent und fiel in dieser Woche auf 2,62 Dollar.
Was ist Osprey?
Eine neue Plattform für vollständig feste Batteriezellen mit Sulfid-Kathode. QuantumScape will sie per Lizenz und in gemeinsamer Entwicklung auch anderen Zellentwicklern anbieten. Die bisherigen Daten stammen aus dem Labor.
Wie lange reicht das Geld von QuantumScape?
Ende September lag die Liquidität bei 819,8 Millionen Dollar. In den ersten neun Monaten 2026 flossen rund 151 Millionen Dollar ab. Eine aktuelle Angabe des Unternehmens zur Reichweite enthält der jüngste Aktionärsbrief nicht.
Wann produziert QuantumScape in Serie?
Die Pilotlinie Eagle Line liefert Musterzellen. Eine größere Linie mit 100 Megawattstunden soll 2028 starten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.