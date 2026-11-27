Die Qualcomm Aktie (ISIN US7475251036, Ticker QCOM) hat sich am Mittwoch gegen den Ausverkauf bei Technologiewerten gestemmt: Sie schloss an der Nasdaq mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 168,66 Dollar, während Nvidia, AMD und Micron deutlich verloren. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Den Euro-Kurs können wir zum Redaktionsschluss nicht belegen.
Qualcomm Aktienanalyse: Rekord im Auto-Geschäft, Kurs ein Drittel unter dem Hoch – kann die Qualcomm Aktie auch ohne Apple wachsen?
Die Qualcomm Aktie stemmt sich mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 168,66 Dollar gegen den Tech-Ausverkauf. Die Qualcomm Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung und Apple-Abhängigkeit – und was die Qualcomm Aktienprognose der Analysten sagt.
In dieser Qualcomm Aktienanalyse klären wir, warum der Chipkonzern widerstandsfähiger ist als seine Branche, wie sich das Geschäft nach den Zahlen vom November entwickelt, was der Abschied von Apple als Modemkunde kostet und wie die Qualcomm Aktienprognose der Analysten aussieht.
Der Auslöser
Was ist bei der Qualcomm Aktie zuletzt passiert?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Kurs steigt, weil Anleger offenbar Chipwerte mit geringerem KI-Risiko bevorzugen: In den Tagen zuvor waren AMD, Micron und Nvidia nach Zweifeln an den KI-Ausgaben und einer Short-Position gegen AMD teils zweistellig gefallen. Qualcomm hatte schon am Montag, dem 23. November, rund 9 bis 10 Prozent zugelegt, getragen von einer breiten Erholung der Halbleiterwerte und dem Interesse am Rechenzentrums- und Autogeschäft. Auf Wochensicht steht ein Plus von gut 5 Prozent.
Die Zahlen
Wie liefen die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026?
Im Geschäftsjahr bis Ende September 2026 erzielte Qualcomm 43,1 Milliarden Dollar Umsatz, etwa 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 10,54 Dollar. Im vierten Quartal stand ein Umsatz von 10,3 Milliarden Dollar (bereinigt 10,4 Milliarden) und ein bereinigter Gewinn von 2,17 Dollar je Aktie zu Buche. Das Chipgeschäft QCT brachte im Quartal 9,0 Milliarden Dollar, davon 5,1 Milliarden mit Smartphone-Chips, 1,99 Milliarden mit Autochips und 1,89 Milliarden mit dem Internet der Dinge. Die Lizenzsparte QTL steuerte 1,3 Milliarden Dollar bei – mit einer Gewinnmarge von rund 70 Prozent.
|Segment
|Umsatz Q4
|Gewinn vor Steuern¹
|Smartphones (QCT)
|5.137
|–
|Automobil (QCT)
|1.990
|–
|Internet der Dinge (QCT)
|1.888
|–
|Chipgeschäft QCT gesamt
|9.015
|2.142
|Lizenzgeschäft QTL
|1.304
|918
Geschäftsjahr endet im September. Zahlen nach GAAP, in Millionen US-Dollar; ¹ Gewinn vor Steuern der Sparte.
Quelle: Qualcomm Inc., Mitteilung (8-K) zum vierten Quartal und Geschäftsjahr 2026
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Qualcomm 10,4 bis 11,2 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, bei einem bereinigten Gewinn von 2,15 bis 2,35 Dollar je Aktie. Das Automobilgeschäft wuchs laut Berichten im Quartal um rund 89 Prozent und ist damit der am schnellsten wachsende Bereich. Das Management peilt für das Geschäftsjahr 2029 rund 40 Milliarden Dollar Umsatz außerhalb des Smartphone-Geschäfts an, davon mehr als 14 Milliarden im Internet der Dinge und rund 10 Milliarden im Auto.
Das Risiko
Was kostet der Abschied von Apple?
Das größte strategische Thema bleibt Apple. Nach Berichten setzt Apple beim iPhone 18 im September auf ein eigenes Modem. Vorstandschef Cristiano Amon erwartet, dass die Umsätze mit Apple dadurch schneller sinken. Die Firma will den Wegfall mit Wachstum im Auto-, Internet-der-Dinge- und Rechenzentrumsgeschäft ausgleichen. Management-Aussagen zufolge soll der Umsatz außerhalb des Mobilfunkgeschäfts 2027 um mehr als 60 Prozent wachsen. Ob das gelingt, entscheidet über die Aktie.
Die Bewertung
Wie teuer ist die Qualcomm Aktie?
Zum Kurs von 149,94 Dollar am 20. November lag der Börsenwert bei rund 160 Milliarden Dollar; bei 168,66 Dollar sind es nach grober Rechnung etwa 180 Milliarden. Der Konsens erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen bereinigten Gewinn von 9,57 Dollar je Aktie (minus 9 Prozent) und für 2028 von 12,18 Dollar. Daraus ergibt sich bei 168,66 Dollar nach eigener Rechnung ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17,6 für 2027 und etwa 13,8 für 2028. Qualcomm zahlt 0,92 Dollar Dividende je Quartal (3,62 Dollar im Geschäftsjahr, Rendite rund 2,2 Prozent), der nächste Ex-Dividendentag ist der 3. Dezember. Im Geschäftsjahr flossen 7,8 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe, der Free Cashflow betrug rund 8,7 Milliarden Dollar (eigene Rechnung), den 15,1 Milliarden Dollar Schulden stehen 7,7 Milliarden Dollar Liquidität gegenüber. Belastbare Vergleichs-KGV von Broadcom, Intel oder AMD liegen uns nicht vor.
Die Analysten
Was sagt die Qualcomm Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist gespalten. Von 37 Analysten (Stand 18. November) raten zehn zum Kauf, 24 zum Halten und drei zum Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel beträgt 185,25 Dollar, der Median 175 Dollar, die Spanne 100 bis 305 Dollar. Baird (Analyst Tristan Gerra) bestätigte am 18. November „Outperform“, senkte das Kursziel aber von 320 auf 300 Dollar wegen möglicher US-Exportkontrollen für einen vermuteten ByteDance-Auftrag. Bernstein (Stacy Rasgon) sieht die Aktie laut Studie vom 11. November bei „Market-Perform“ mit einem Kursziel von 155 Dollar.
|Quelle
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Baird
|Outperform
|300 $ (zuvor 320 $)
|18.11.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|155 $
|11.11.2026
|Konsens, 37 Analysten
|Hold
|Schnitt 185,25 $ (Spanne 100–305 $)
|18.11.2026
Auswahl, keine vollständige Übersicht. Einstufungen und Kursziele stammen von den genannten Häusern bzw. dem Konsens (S&P Global, Stand 18.11.2026); aktiencheck.de gibt keine eigene Einschätzung ab.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Qualcomm Aktie?
Technisch bleibt die Qualcomm Aktie in einer Erholung nach einem Absturz: Vom Hoch bei 251,02 Dollar (29. Mai) fehlen rund 33 Prozent, das Jahrestief lag bei 124,07 Dollar am 7. April. Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 170,5 Dollar, die 50-Tage-Linie bei rund 176 Dollar; der Kurs von 168,66 Dollar liegt knapp darunter. Der RSI stand am 20. November bei etwa 35, also nahe dem überverkauften Bereich. Das ist eine beschreibende Einordnung, keine Prognose.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Qualcomm Aktie jetzt?
Am 3. Dezember ist Ex-Dividendentag (0,92 Dollar je Aktie). Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden voraussichtlich Anfang Februar 2027 erwartet; einen bestätigten Termin gibt es noch nicht. Bis dahin richten sich die Blicke auf die Stimmung im Chipsektor, auf Meldungen zu Exportkontrollen, auf den Hochlauf im Rechenzentrumsgeschäft und auf Hinweise zum iPhone-Modem von Apple. Am Freitag verläuft der US-Handel verkürzt, die genaue Schlusszeit konnten wir nicht belegen.
Häufige Fragen zur Qualcomm Aktie
Warum steigt die Qualcomm Aktie gegen den Trend?
Eine eigene Nachricht gibt es nicht; Anleger bevorzugen offenbar Chipwerte mit geringerem KI-Risiko und setzen auf Auto- und Rechenzentrumsgeschäft.
Wie sehen die Zahlen in der Qualcomm Aktienanalyse aus?
Im Geschäftsjahr 2026 sank der Umsatz um 3 Prozent auf 43,1 Milliarden Dollar, im Auto-Geschäft gab es mit 1,99 Milliarden Dollar einen Quartalsrekord.
Was sagt die Qualcomm Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens lautet „Hold“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von 185,25 Dollar; Baird sieht 300 Dollar (Outperform), Bernstein 155 Dollar (Market-Perform).
Zahlt die Qualcomm Aktie eine Dividende?
Ja, 0,92 Dollar je Quartal; der nächste Ex-Tag ist der 3. Dezember 2026.
Welche ISIN hat die Qualcomm Aktie?
US7475251036, Ticker QCOM, gehandelt an der Nasdaq.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
QUALCOMM Incorporated (QCOM): Kaufen, Kursziel 300,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Baird (18.11.2026), Bernstein (11.11.2026) vom 18.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 07:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 07:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Baird (18.11.2026), Bernstein (11.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.