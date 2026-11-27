Warum steigt die Qualcomm Aktie gegen den Trend?

Eine eigene Nachricht gibt es nicht; Anleger bevorzugen offenbar Chipwerte mit geringerem KI-Risiko und setzen auf Auto- und Rechenzentrumsgeschäft.

Wie sehen die Zahlen in der Qualcomm Aktienanalyse aus?

Im Geschäftsjahr 2026 sank der Umsatz um 3 Prozent auf 43,1 Milliarden Dollar, im Auto-Geschäft gab es mit 1,99 Milliarden Dollar einen Quartalsrekord.

Was sagt die Qualcomm Aktienprognose der Analysten?

Der Konsens lautet „Hold“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von 185,25 Dollar; Baird sieht 300 Dollar (Outperform), Bernstein 155 Dollar (Market-Perform).

Zahlt die Qualcomm Aktie eine Dividende?

Ja, 0,92 Dollar je Quartal; der nächste Ex-Tag ist der 3. Dezember 2026.

Welche ISIN hat die Qualcomm Aktie?

US7475251036, Ticker QCOM, gehandelt an der Nasdaq.