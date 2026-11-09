QUALCOMM Aktie: 7-Milliarden-Perspektive trifft auf Smartphone-Schwäche!

Die QUALCOMM-Aktie (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker: QCOM) hat am Freitag einen kräftigen Kurssprung hingelegt: Zum Handelsschluss am 6. November 2026 um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit gewann das Papier 8,66 USD beziehungsweise 5,52% auf 165,41 USD. Am Montagmorgen folgt zunächst ein kleiner Rücksetzer: Im vorbörslichen Handel am 9. November um 05:14 Uhr US-Ostküstenzeit notiert die Aktie bei 164,39 USD, ein Minus von 1,02 USD oder 0,62%. Dem jüngsten Kursoptimismus steht eine skeptische QUALCOMM-Aktienanalyse von Barclays gegenüber. Analyst Tom O'Malley senkt am 05.11.2026 das Kursziel von 180 auf 150 USD und bestätigt das Rating "underweight".