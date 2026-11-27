Eine eigene Nachricht gibt es nicht. PVA TePla steigt mit dem Halbleitersektor, dessen Gegenbewegung in den dritten Tag geht. Asiens Technologiebörsen legten am Freitag deutlich zu, der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent. Der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.

Im TecDAX stehen am Morgen erneut zahlreiche Chipwerte unter den Gewinnern, darunter Siltronic, SUSS MicroTec, Infineon und Aixtron.