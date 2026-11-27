Gestern fehlten 44 Cent, heute sind sie da: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,64 Prozent auf 25,08 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Damit notiert der Anlagenbauer aus Wettenberg wieder über seinem früheren Tief bei 24,64 Euro, das am Mittwoch gebrochen war.
PVA TePla Aktie: TecDAX Gewinner – die Hürde bei 24,64 Euro ist genommen, der Kurs steigt über 25 Euro
Die PVA TePla Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,64 Prozent auf 25,08 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Damit ist der Bruch vom Mittwoch repariert. Der Chipzulieferer hat seit dem Sechsmonatstief knapp 9 Prozent aufgeholt.
Warum steigt die PVA TePla Aktie heute?
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. PVA TePla steigt mit dem Halbleitersektor, dessen Gegenbewegung in den dritten Tag geht. Asiens Technologiebörsen legten am Freitag deutlich zu, der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent. Der DAX stieg zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.
Im TecDAX stehen am Morgen erneut zahlreiche Chipwerte unter den Gewinnern, darunter Siltronic, SUSS MicroTec, Infineon und Aixtron.
Warum 24,64 Euro wichtig waren
Am 20. November hatte die Aktie bei 24,64 Euro ein Tief markiert. Am Mittwoch fiel sie darunter und schloss bei 23,04 Euro, dem tiefsten Stand seit mehr als sechs Monaten. Charttechniker werten einen solchen Bruch als Verkaufssignal. Kehrt der Kurs rasch über die Marke zurück, gilt der Bruch als Fehlsignal. Genau das zeichnet sich heute ab.
Das Unternehmen liefert dazu passende Zahlen. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro. Mit dem Fraunhofer-Institut IPMS gründete PVA TePla am 19. November in Dresden ein Zentrum für optische Messtechnik.
Was jetzt für die PVA TePla Aktie zählt
Schlusskurs über 24,64 Euro
Er würde die Rückkehr über das alte Tief bestätigen.
Die runde Marke von 25 Euro
Sie wurde am Morgen überschritten und ist die nächste Orientierung.
Der Auftragseingang
Er bleibt das stärkste Argument dafür, dass der Kursrutsch dem Sektor galt.
Stammdaten
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
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