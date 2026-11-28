Warum ist die PVA TePla Aktie SDAX Verlierer der Woche?

Der Ausverkauf der Technologiewerte bis Mittwoch wog schwerer als die Erholung am Donnerstag und Freitag.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der PVA TePla Aktie?

ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE (Xetra).