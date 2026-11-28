Die Zahl täuscht über die Dramatik hinweg: Die PVA TePla Aktie verliert vom 23. bis 27. November nur 1,83 Prozent und ist damit fünftgrößter SDAX Verlierer der Woche. Dazwischen lag ein Absturz um fast 15 Prozent in drei Tagen. Am Freitag stieg der Titel um 1,74 Prozent auf 24,62 Euro.
PVA TePla Aktie SDAX Verlierer der Woche: Erst Sechsmonatstief, dann sieben Prozent Erholung – am Ende bleibt ein kleines Minus
Die PVA TePla Aktie zählt zu den SDAX Verlierern der Woche: Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie verliert 1,83 Prozent. Dahinter steckt eine wilde Woche mit Absturz bis Mittwoch und kräftiger Gegenbewegung. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die PVA TePla Aktie so stark schwankte
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die PVA TePla Aktie folgte der Stimmung für Halbleiter- und KI-Werte, und die kippte in dieser Woche zweimal. Am Montag notierte der Titel noch bei 26,96 Euro. Im Ausverkauf der Technologiewerte fiel er bis Mittwoch auf 23,04 Euro, den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Mit der Kehrtwende an den Börsen gewann er am Donnerstag 5,03 Prozent auf 24,20 Euro und legte am Freitag nach. Vom Tief aus beträgt die Erholung knapp sieben Prozent. Für eine positive Wochenbilanz reichte das nicht ganz.
Einordnung
Volle Auftragsbücher, schwächere Marge
Der Anlagenbauer aus Wettenberg liefert Kristallzuchtanlagen und Messtechnik für die Chipindustrie. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro. Die Profitabilität lag dagegen unter dem Vorjahr. Auf Monatssicht steht für den SDAX Verlierer der Woche ein Minus von gut 16 Prozent, auf Jahressicht ein Plus von knapp 13 Prozent.
Häufige Fragen zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie SDAX Verlierer der Woche?
Der Ausverkauf der Technologiewerte bis Mittwoch wog schwerer als die Erholung am Donnerstag und Freitag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der PVA TePla Aktie?
ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE (Xetra).
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