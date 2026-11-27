Vom Tief bei 23 Euro zurück über 25: Die PVA TePla Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,55 Prozent auf 25,06 Euro und ist achtgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Seit dem Sechsmonatstief vom Mittwoch hat der Halbleiterausrüster knapp neun Prozent zugelegt.
PVA TePla Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – zurück über 25 Euro, der Chipausrüster dreht nach dem Sechsmonatstief weiter auf
Die PVA TePla Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,55 Prozent auf 25,06 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Chipwerte führen die Erholung an, Asiens Technologiebörsen liefern die Vorlage. Der Auftragseingang des Anlagenbauers liegt auf Rekordniveau.
Der Auslöser
Warum steigt die PVA TePla Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die PVA TePla Aktie bewegt sich im Gleichschritt mit den Chipwerten, und die sind am Freitag gefragt. In Südkorea sprang der Kospi um 4,16 Prozent, in Japan der Nikkei um 2,11 Prozent. In Frankfurt gewinnt Infineon knapp vier Prozent, Aixtron gut drei Prozent. Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, ein Störfeuer von der Wall Street gab es also nicht.
Der Titel hat eine wilde Woche hinter sich. Am Montag schloss er bei 26,96 Euro, am Mittwoch nach zwei Verlusttagen bei 23,04 Euro. Seit Donnerstag läuft die Gegenbewegung. Zum Montagsschluss fehlen dem SDAX Gewinner noch rund sieben Prozent.
Der Hintergrund
Rekordaufträge, schwache Marge
PVA TePla aus Wettenberg bei Gießen baut Anlagen zur Kristallzucht für Halbleiter sowie Mess- und Inspektionssysteme für die Chipfertigung. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 55 Prozent auf 273,4 Millionen Euro, ein Rekord. Die Profitabilität blieb dagegen klar hinter dem Vorjahr zurück. Der Vorstand erwartet im vierten Quartal eine operative Verbesserung und ab 2027 mehr Tempo bei Umsatz und Ergebnis. Bis diese Zahlen vorliegen, bleibt die PVA TePla Aktie ein Spielball der Sektorstimmung.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur PVA TePla Aktie
Warum ist die PVA TePla Aktie heute SDAX Gewinner?
Chipwerte erholen sich nach starken Vorgaben aus Asien. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie weit ist der Kurs vom Tief entfernt?
Vom Mittwochsschluss bei 23,04 Euro sind es bis 25,06 Euro knapp neun Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der PVA TePla Aktie?
ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE (Xetra).
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