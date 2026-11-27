Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die PVA TePla Aktie bewegt sich im Gleichschritt mit den Chipwerten, und die sind am Freitag gefragt. In Südkorea sprang der Kospi um 4,16 Prozent, in Japan der Nikkei um 2,11 Prozent. In Frankfurt gewinnt Infineon knapp vier Prozent, Aixtron gut drei Prozent. Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, ein Störfeuer von der Wall Street gab es also nicht.

Der Titel hat eine wilde Woche hinter sich. Am Montag schloss er bei 26,96 Euro, am Mittwoch nach zwei Verlusttagen bei 23,04 Euro. Seit Donnerstag läuft die Gegenbewegung. Zum Montagsschluss fehlen dem SDAX Gewinner noch rund sieben Prozent.