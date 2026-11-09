PVA TePla Aktie: Leerverkäufer unter Druck - bahnt sich jetzt eine Kursrallye an?

Fazit: Die Positionsreduzierung von ActusRayPartners ist ein interessantes Signal, aber noch keine Trendwende bei den institutionellen Leerverkäufern. Die große Short-Position von JPMorgan bleibt ein wesentlicher Faktor für die weitere Beobachtung der Aktie. Sollte PVA TePla mit positiven Geschäftsentwicklungen überzeugen, könnten ausgerechnet die Leerverkäufer zusätzliche Nachfrage erzeugen. Bleiben entsprechende Impulse aus, dürfte die Skepsis institutioneller Investoren weiterhin eine Rolle spielen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Behalten die Hedgefonds recht, oder wird ihre Wette auf fallende Kurse am Ende selbst zum Risiko?