PUMA Aktie: Two Sigma legt nach, Marshall Wace zieht sich zurück - ein brisantes Börsenduell!

Die umfangreichen Netto-Leerverkaufspositionen können die Wahrnehmung der PUMA-Aktie am Kapitalmarkt beeinflussen. Wenn mehrere bekannte Hedgefonds gleichzeitig auf der Short-Seite positioniert sind, könnten andere Investoren dies als Hinweis auf erhöhte Risiken interpretieren. Daraus kann zusätzlicher psychologischer Druck entstehen, insbesondere wenn die Aktie ohnehin schwächelt. Allerdings führen bereits bestehende Short-Positionen nicht automatisch zu weiteren Verkäufen. Erst eine zusätzliche Aufstockung kann entsprechenden Verkaufsdruck erzeugen. Interessant ist deshalb die Bilanz der drei jüngsten Positionsveränderungen: AHL Partners und Two Sigma haben ihre Positionen zusammen um 0,04 Prozentpunkte erhöht, während Marshall Wace seine Position um exakt 0,04 Prozentpunkte reduziert hat. Rein rechnerisch gleichen sich diese drei Veränderungen somit aus. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die gesamte Leerverkaufspositionierung bei PUMA unverändert entwickelt hat, denn mögliche Bewegungen anderer Marktteilnehmer bleiben dabei unberücksichtigt. Die jüngsten Transaktionen zeigen vor allem, dass sich die institutionellen Investoren bei der Einschätzung der weiteren Kursentwicklung offenbar nicht vollständig einig sind.