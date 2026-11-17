Die PUMA-Aktie steht erneut unter erheblichem Druck. Während die Papiere des Herzogenauracher Sportartikelherstellers aktuell bei 19,84 Euro notieren und mit einem Tagesverlust von 1,78 Prozent deutlich nachgeben, sorgen neue Bewegungen bei den institutionellen Leerverkäufern für zusätzliche Aufmerksamkeit. Besonders auffällig: Two Sigma Investments, LP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November 2026 von 0,91 Prozent auf 1,00 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals erhöht. Gleichzeitig reduzierte Marshall Wace LLP seine Short-Position von 0,69 Prozent auf 0,59 Prozent. Insgesamt sind acht institutionelle Investoren mit bedeutenden Netto-Leerverkaufspositionen vertreten. Für Anleger stellt sich damit eine brisante Frage: Steht die PUMA-Aktie vor einer weiteren Belastungsprobe oder könnten die zahlreichen Short-Seller bei einer überraschenden Erholung selbst unter Druck geraten?