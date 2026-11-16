PUMA Aktie: Die Bären greifen an! Warum die geballte Macht der Hedgefonds zum Risiko für Anleger wird

Die Short-Positionierung bei PUMA geht weit über das Engagement von Citadel hinaus. Insgesamt acht institutionelle Investoren halten zuletzt ausgewiesene Netto-Leerverkaufspositionen, die zusammen 5,07 Prozent des Aktienkapitals erreichen. Besonders auffällig ist Two Sigma Investments, LP mit einer Position von 0,91 Prozent. Damit hält der quantitative Investmentmanager die größte der acht ausgewiesenen Short-Positionen. Es folgen Marshall Wace LLP mit 0,69 Prozent sowie PDT Partners, LLC und WorldQuant, LLC mit jeweils 0,68 Prozent. Citadel Advisors LLC ist nach der jüngsten Aufstockung mit 0,60 Prozent vertreten. Hinzu kommen AHL Partners LLP mit 0,51 Prozent sowie Millennium International Management LP und AQR Capital Management, LLC mit jeweils 0,50 Prozent. Diese Konzentration institutioneller Leerverkaufspositionen ist bemerkenswert. Sie zeigt, dass mehrere professionelle Marktteilnehmer auf der negativen Seite positioniert sind. Allerdings handelt es sich bei den 5,07 Prozent um die Summe der jeweils zuletzt gemeldeten Einzelpositionen und nicht zwangsläufig um die vollständige tatsächliche Short-Quote. Kleinere Positionen unterhalb der Veröffentlichungsschwelle können zusätzlich bestehen. Ebenso lassen sich aus den veröffentlichten Positionsgrößen keine sicheren Rückschlüsse auf die individuellen Motive der Investoren ziehen.