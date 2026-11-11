PUMA Aktie: Sieben Shortseller wetten auf fallende Kurse - doch Marshall Wace sorgt jetzt für eine Überraschung!

Die PUMA-Aktie steht erneut im Mittelpunkt eines spannenden Kräftemessens zwischen optimistischen Anlegern und internationalen Hedgefonds! Während der Aktienkurs um deutliche 1,91 Prozent auf 26,64 Euro fällt, sorgt eine bemerkenswerte Veränderung bei den Leerverkaufspositionen für Aufmerksamkeit. Der britische Hedgefonds Marshall Wace LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 10. November 2026 von 0,86 Prozent auf 0,73 Prozent reduziert. Gleichzeitig halten sechs weitere professionelle Finanzmarktakteure beträchtliche Short-Positionen beim deutschen Sportartikelhersteller. Besonders brisant: Die insgesamt ausgewiesenen Positionen summieren sich auf 4,57 Prozent des Aktienkapitals. Beginnen die ersten Hedgefonds bereits, ihre Wetten auf fallende Kurse zurückzufahren, oder droht der PUMA-Aktie trotz dieser Entwicklung weiterer Gegenwind?