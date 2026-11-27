PUMA Aktie: Schwarzer Freitag abgemildert – der Sportartikler bleibt nach der JPMorgan-Abstufung MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die PUMA Aktie fällt am Freitag um 0,85 Prozent auf 23,29 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Verlierern. JPMorgan hat den Sportartikelhersteller auf „Underweight“ abgestuft. Den Morgenverlust hat die Aktie fast halbiert.

Bild: PUMA SE

Die PUMA Aktie begrenzt ihre Verluste. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Herzogenauracher Sportartikelherstellers bei 23,29 Euro, ein Minus von 0,20 Euro oder 0,85 Prozent. Damit gehört PUMA am Abend zu den MDAX Verlierern. Am Morgen hatte das Minus noch bei 1,58 Prozent gelegen. Kurs der PUMA Aktie am Abend 23,29 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,85 % neues Kursziel von JPMorgan (zuvor 26 Euro) 21 EUR Kurs am Morgen 23,12 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; JPMorgan; UBS Der Auslöser Warum die PUMA Aktie als MDAX Verlierer fällt Auslöser ist eine Branchenstudie von JPMorgan. Analystin Chiara Battistini stufte PUMA am Freitag von „Neutral“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 26 auf 21 Euro. Ein nur moderates Wachstum der Sportartikelbranche könnte den Umbau bei PUMA weiter verzögern. Auch Adidas wurde von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Im Tagesverlauf fing sich die Aktie. Der freundliche Gesamtmarkt, der MDAX schloss 1,60 Prozent höher, half dabei, den Verlust vom Morgen fast zu halbieren. Die Fundamentaldaten Umbau mit Großaktionär im Rücken PUMA erwartet für 2026 ein negatives operatives Ergebnis. Rückendeckung gibt der chinesische Großaktionär ANTA, der rund 29,90 Prozent der Stimmrechte hält. UBS hatte zuletzt ein Kursziel von 24,30 Euro bei „Neutral“ genannt. Was für die PUMA Aktie sprechen könnte Großaktionär ANTA als Stütze

Verlust im Tagesverlauf begrenzt

Umbau in Richtung Direktvertrieb Was Anleger bedenken sollten Abstufung durch JPMorgan

Negatives operatives Ergebnis 2026 erwartet

Moderates Branchenwachstum Einordnung der Redaktion: Die PUMA Aktie ist MDAX Verlierer nach der JPMorgan-Abstufung, hält sich aber besser als am Morgen. Ein detailliertes Strategie-Update bleibt der wichtigste Impuls. FAQ Häufige Fragen zur PUMA Aktie Warum fällt die PUMA Aktie heute?

JPMorgan stuft auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel von 26 auf 21 Euro. Wie viel hält ANTA an PUMA?

Rund 29,90 Prozent der Stimmrechte. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der PUMA Aktie?

ISIN DE0006969603, WKN 696960. Handelssymbol an deutschen Börsen: PUM. US-Handelssymbol: PMMAF. Adidas: ISIN DE000A1EWWW0, WKN A1EWWW, Kürzel ADS, US-Handelssymbol ADDYY. Fazit zur PUMA Aktie Die PUMA Aktie ist am Abend MDAX Verlierer. Die JPMorgan-Abstufung belastet, der Morgenverlust ist aber fast halbiert.

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