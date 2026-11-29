Warum fällt die Puma Aktie?

JPMorgan hat sie auf „Underweight“ abgestuft und den Zielwert auf 21 Euro gesenkt.

Was erwartet Puma für 2026?

Ein EBIT zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0006969603, WKN 696960, Handelssymbol PUM.