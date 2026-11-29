Die Puma Aktie stand am Freitag, 27. November 2026, unter Druck. Um 11:47 Uhr notierte sie auf Xetra bei 23,23 Euro, ein Minus von 1,11 Prozent. An der Börse Stuttgart ging die Puma Aktie am Abend mit 23,22 Euro aus dem Handel. Vom 52-Wochen-Hoch von 29,92 Euro, erreicht am 28. Mai 2026, ist sie rund 22 Prozent entfernt.
Puma Aktie: JPMorgan stuft auf Underweight ab – Zielwert 21 Euro
JPMorgan hat die Puma Aktie am Freitag von Neutral auf Underweight gesenkt und den Zielwert von 26 auf 21 Euro gekappt. Das Papier gibt leicht nach und notiert bei gut 23 Euro. Der Sportartikelhersteller steckt mitten im Umbau.
PUMA SE · ISIN: DE0006969603 · WKN: 696960 · Handelssymbol: PUM (Xetra)
Die Analysten
JPMorgan zweifelt am Umbau
JPMorgan hat die Puma Aktie am Freitag von „Neutral“ auf „Underweight“ gesenkt und den Zielwert von 26 auf 21 Euro gekappt. Begründet wird das mit Sorgen um den Umbau des Konzerns. Bereits am Donnerstag hatte die UBS ihren Zielwert von 24,80 auf 24,30 Euro gesenkt und die Einstufung „Neutral“ belassen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz von Puma währungsbereinigt um 6,3 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein EBIT zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro. Wachstum sieht Puma vor allem im Laufschuhgeschäft.
Die Puma Aktie ist eine Wette auf den Erfolg des Umbaus. JPMorgan zweifelt daran, der Markt hält sich mit einem Urteil noch zurück.
Häufige Fragen zur Puma Aktie
Warum fällt die Puma Aktie?
JPMorgan hat sie auf „Underweight“ abgestuft und den Zielwert auf 21 Euro gesenkt.
Was erwartet Puma für 2026?
Ein EBIT zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006969603, WKN 696960, Handelssymbol PUM.
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