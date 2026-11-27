Die PUMA Aktie bleibt auch am Mittag unter Druck: Um 11:47 Uhr kostet das Papier des Herzogenauracher Sportartikelherstellers 23,23 Euro, ein Minus von 1,11%. Damit gehört die PUMA Aktie zu den größten MDAX Verlierern am Mittag. Auslöser ist eine Abstufung durch JPMorgan.
PUMA Aktie: JPMorgan stuft ab - Sportartikler ist MDAX Verlierer am Mittag
Die PUMA Aktie fällt am Freitagmittag um 1,11% auf 23,23 Euro und zählt zu den größten MDAX Verlierern. JPMorgan stuft auf Underweight ab und senkt das Kursziel auf 21 Euro - aus Sorge, dass sich der Turnaround hinzieht.
Kursverlust am Mittag
Warum die PUMA Aktie als MDAX Verlierer fällt
JPMorgan hat PUMA von Neutral auf Underweight abgestuft und das Kursziel von 26 auf 21 Euro gesenkt.
Die Bank fürchtet, dass sich der Turnaround des Sportartikelherstellers im schwierigen Umfeld hinzieht. Als Grund nennt die zuständige Analystin, dass Einzelhändler zunehmend risikoscheu sind und keine Marken ins Sortiment nehmen, deren Absatz ungewiss ist. Auch 2027 könnte demnach ein weiteres Übergangsjahr für PUMA werden. Das neue Kursziel liegt gut 10% unter dem letzten Schlusskurs.
Für die gesamte Branche erwartet JPMorgan ein Jahr mit nachlassendem Wachstum und verschärftem Wettbewerb. Auch Adidas wurde abgestuft, von Overweight auf Neutral, das Kursziel sinkt auf 184 Euro. Am Vormittag verlor die PUMA Aktie zeitweise bis zu 3% auf 22,80 Euro. Damit liegt der Titel im laufenden Jahr nur noch leicht im Plus.
Hintergrund
PUMA Aktie: Der Umbau ist noch nicht abgeschlossen
PUMA steckt mitten in einem tiefgreifenden Konzernumbau. 2025 galt als Reset-Jahr, 2026 als Übergangsjahr, erst ab 2027 rechnet das Management mit nachhaltigem Wachstum. Genau diese Erwartung stellt JPMorgan nun infrage.
Für 2026 erwartet PUMA weiter rückläufige Umsätze und ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen minus 80 und minus 130 Mio. Euro. Positiv bewertet wurden zuletzt Fortschritte in Asien/Pazifik, im Laufsport und beim Abbau der Vorräte.
Als Stütze gilt der chinesische Großaktionär Anta Sports, der knapp 30% der Anteile hält.
Analysten zur PUMA Aktie
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|JPMorgan
|Underweight (zuvor Neutral)
|21 Euro (zuvor 26 Euro)
|UBS
|Neutral
|24,30 Euro (zuvor 24,80 Euro)
Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, Investing.com, aktiencheck.de
Häufige Fragen zur PUMA Aktie
Warum fällt die PUMA Aktie heute? JPMorgan hat PUMA auf Underweight abgestuft und das Kursziel auf 21 Euro gesenkt. Die PUMA Aktie zählt deshalb zu den MDAX Verlierern am Mittag.
Wie hoch ist der Verlust der PUMA Aktie? Um 11:47 Uhr liegt die PUMA Aktie 1,11% im Minus bei 23,23 Euro.
Was sagt UBS zur PUMA Aktie? UBS bestätigte am Mittwoch die Einstufung Neutral und senkte das Kursziel von 24,80 auf 24,30 Euro.
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