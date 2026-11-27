Die Bank fürchtet, dass sich der Turnaround des Sportartikelherstellers im schwierigen Umfeld hinzieht. Als Grund nennt die zuständige Analystin, dass Einzelhändler zunehmend risikoscheu sind und keine Marken ins Sortiment nehmen, deren Absatz ungewiss ist. Auch 2027 könnte demnach ein weiteres Übergangsjahr für PUMA werden. Das neue Kursziel liegt gut 10% unter dem letzten Schlusskurs.

Für die gesamte Branche erwartet JPMorgan ein Jahr mit nachlassendem Wachstum und verschärftem Wettbewerb. Auch Adidas wurde abgestuft, von Overweight auf Neutral, das Kursziel sinkt auf 184 Euro. Am Vormittag verlor die PUMA Aktie zeitweise bis zu 3% auf 22,80 Euro. Damit liegt der Titel im laufenden Jahr nur noch leicht im Plus.