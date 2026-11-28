Ein Umbau kostet Geld, Zeit und Nerven – vor allem die der Aktionäre. Bei Puma verliert nun auch eine große US-Bank die Geduld. Die Puma Aktie fiel am Freitagmorgen, 27. November 2026, um 1,58 Prozent auf 23,12 Euro und war damit größter Verlierer im MDAX.
Puma Aktie: JPMorgan rät zum Untergewichten, Kursziel 21 Euro – wie lange dauert die Durststrecke der Raubkatze?
Eine Branchenstudie der US-Bank schickt die Puma Aktie an das Ende des MDAX. Der Konzern steckt mitten im Umbau und erwartet 2026 einen operativen Verlust. Was sich bessert und was nicht.
PUMA SE · ISIN: DE0006969603 · WKN: 696960 · Handelssymbol: PUM · US-Handelssymbol: PUMSY
Die Abstufung
Die Bank fürchtet eine längere Flaute
Auslöser ist eine Branchenstudie der US-Bank JPMorgan vom 27. November 2026. Sie stuft Puma auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel auf 21 Euro. Die Bank befürchtet, dass die Durststrecke beim Umbau länger dauert als gedacht. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Die Spannweite der Meinungen ist groß. Ende Oktober hatte die Privatbank Berenberg noch ein Kursziel von 40 Euro bestätigt, während das Analysehaus Jefferies Anfang Oktober 23,50 Euro nannte. Die Aktie bewegt sich seit Wochen zwischen 23 und 27 Euro; die 52-Wochen-Spanne reichte Ende Oktober von 15,30 bis 30,31 Euro.
Puma räumt auf: weniger Lager, weniger Rabatte, weniger Großhandel. Das ist richtig und tut weh. Die Frage ist nicht, ob der Umbau nötig ist, sondern wie viele Quartale er noch kostet.
Der Umbau
Fortschritte in der Bilanz, nicht im Ergebnis
Im dritten Quartal sank der Umsatz, der Ausblick für das operative Ergebnis wurde eingeengt, und für das Gesamtjahr 2026 erwartet Puma weiter einen operativen Verlust. Zugleich gab es messbare Fortschritte: Die Vorräte gingen um 24,3 Prozent auf rund 1,61 Milliarden Euro zurück, der freie Cashflow drehte auf plus 92,0 Millionen Euro. Das Direktgeschäft mit eigenen Läden und Onlineshop wuchs währungsbereinigt um 1,2 Prozent, während der Großhandel deutlich nachgab.
Im November übernahm ein neuer Manager die weltweite Vertriebsorganisation. Der Konzern setzt auf höherpreisige Produkte, etwa einen Laufschuh für 350 Euro. Ob die Marke damit wieder Begehrlichkeit erzeugt, entscheidet sich im Handel – und dort ist die Konkurrenz derzeit stark.
Häufige Fragen zur Puma Aktie
Wo steht die Puma Aktie?
Am Morgen des 27. November 2026 notierte sie bei 23,12 Euro (minus 1,58 Prozent).
Was hat JPMorgan entschieden?
Die Bank stufte auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel auf 21 Euro.
Verdient Puma Geld?
Für 2026 erwartet der Konzern einen operativen Verlust; der freie Cashflow war im dritten Quartal positiv.
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