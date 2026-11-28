Puma Aktie: JPMorgan rät zum Untergewichten, Kursziel 21 Euro – wie lange dauert die Durststrecke der Raubkatze?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 17:28 3 Min.

Eine Branchenstudie der US-Bank schickt die Puma Aktie an das Ende des MDAX. Der Konzern steckt mitten im Umbau und erwartet 2026 einen operativen Verlust. Was sich bessert und was nicht.

Bild: PUMA SE

Ein Umbau kostet Geld, Zeit und Nerven – vor allem die der Aktionäre. Bei Puma verliert nun auch eine große US-Bank die Geduld. Die Puma Aktie fiel am Freitagmorgen, 27. November 2026, um 1,58 Prozent auf 23,12 Euro und war damit größter Verlierer im MDAX. PUMA SE · ISIN: DE0006969603 · WKN: 696960 · Handelssymbol: PUM · US-Handelssymbol: PUMSY neues Kursziel von JPMorgan 21 € Kurs am Morgen des 27. November, minus 1,58 Prozent 23,12 € Abbau der Vorräte im dritten Quartal −24,3 % freier Cashflow im dritten Quartal 92,0 Mio. € Quelle : Kursliste vom 27. November 2026, 09:05 Uhr; PUMA, Bericht zum dritten Quartal 2026 Die Abstufung Die Bank fürchtet eine längere Flaute Auslöser ist eine Branchenstudie der US-Bank JPMorgan vom 27. November 2026. Sie stuft Puma auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel auf 21 Euro. Die Bank befürchtet, dass die Durststrecke beim Umbau länger dauert als gedacht. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Die Spannweite der Meinungen ist groß. Ende Oktober hatte die Privatbank Berenberg noch ein Kursziel von 40 Euro bestätigt, während das Analysehaus Jefferies Anfang Oktober 23,50 Euro nannte. Die Aktie bewegt sich seit Wochen zwischen 23 und 27 Euro; die 52-Wochen-Spanne reichte Ende Oktober von 15,30 bis 30,31 Euro. Der Umbau Fortschritte in der Bilanz, nicht im Ergebnis Im dritten Quartal sank der Umsatz, der Ausblick für das operative Ergebnis wurde eingeengt, und für das Gesamtjahr 2026 erwartet Puma weiter einen operativen Verlust. Zugleich gab es messbare Fortschritte: Die Vorräte gingen um 24,3 Prozent auf rund 1,61 Milliarden Euro zurück, der freie Cashflow drehte auf plus 92,0 Millionen Euro. Das Direktgeschäft mit eigenen Läden und Onlineshop wuchs währungsbereinigt um 1,2 Prozent, während der Großhandel deutlich nachgab. Im November übernahm ein neuer Manager die weltweite Vertriebsorganisation. Der Konzern setzt auf höherpreisige Produkte, etwa einen Laufschuh für 350 Euro. Ob die Marke damit wieder Begehrlichkeit erzeugt, entscheidet sich im Handel – und dort ist die Konkurrenz derzeit stark. Was für die Puma Aktie spricht Deutlich abgebaute Lagerbestände, positiver Cashflow, wachsendes Direktgeschäft und ein neues Vertriebsmanagement. Was dagegen spricht Erwarteter operativer Verlust, sinkender Umsatz, frische Abstufung, schwacher Großhandel und starke Wettbewerber. Häufige Fragen zur Puma Aktie Wo steht die Puma Aktie?

Am Morgen des 27. November 2026 notierte sie bei 23,12 Euro (minus 1,58 Prozent). Was hat JPMorgan entschieden?

Die Bank stufte auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel auf 21 Euro. Verdient Puma Geld?

Für 2026 erwartet der Konzern einen operativen Verlust; der freie Cashflow war im dritten Quartal positiv. Fazit: Der Umbau braucht Zeit Die Puma Aktie zahlt den Preis für eine Sanierung, deren Erfolge sich zuerst in der Bilanz und erst später im Ergebnis zeigen. Die Abstufung trifft einen wunden Punkt: die Dauer. Die Jahreszahlen müssen zeigen, wann der Umsatz wieder wächst.

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