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PUMA Aktie herabgestuft: Stillstand bei Luxus, weniger Tempo im Sport – so sieht JPMorgan das Jahr 2027

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 11:01 2 Min.

JPMorgan stuft PUMA auf "underweight" ab und sieht mit dem Kursziel von 21 Euro rund 9,4% Abwärtspotenzial.

Bild: PUMA SE

Die PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker: PUM) verliert 0,30 Euro oder 1,28% auf 23,19 Euro. Mit dem Kursrückgang rücke die Aktie näher an das neue Ziel von JPMorgan heran. Laut der Meldung zur PUMA-Aktienanalyse habe Wendy Liu das Kursziel von EUR 26 auf EUR 21 gesenkt und die Aktie von "neutral" auf "underweight" abgestuft. Vom Kurs von 23,19 Euro bis zum neuen Ziel seien es noch rund 9,4% nach unten. Weniger Wachstum, mehr Wettbewerb Das Urteil von Wendy Liu sei Teil des Branchenausblicks von JPMorgan für 2027. Für die Sportartikelbranche erwarte die Bank, dass sich das Wachstum verlangsame und der Wettbewerb um Marktanteile verschärfe. Für PUMA komme es damit umso mehr darauf an, wie gut die Marke im direkten Vergleich mit der Konkurrenz abschneide. Denn je langsamer der Markt wachse, desto stärker müsse ein Anbieter seinen Wettbewerbern Kunden abgewinnen, wenn er das eigene Wachstumstempo halten wolle. Für Luxusgüter zeichne JPMorgan ein anderes Bild. Nach zwei Jahren der Neuausrichtung deute die Analyse für 2027 auf ein weiteres Jahr ohne Wachstum für die Branche insgesamt hin. Die Konsumlaune im Luxussegment sei gemischt. Bei den Sportartikeln rechne Wendy Liu dagegen noch mit Wachstum, wenn auch mit weniger Tempo. Was das Kursziel für die Aktie bedeutet In der PUMA-Aktienanalyse von JPMorgan falle vor allem der Wechsel der Perspektive auf: Das alte Ziel von EUR 26 liege über dem aktuellen Aktienkurs, das neue darunter. Mit dem Rating "underweight" und dem Kursziel EUR 21 setze Wendy Liu die Messlatte für PUMA um fünf Euro tiefer. Teile den Artikel mit deinen Freunden – fünf Euro weniger für ein Paar PUMA wären im Gruppenchat schließlich auch sofort Thema. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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