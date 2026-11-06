PUMA Aktie: Drei Hedgefonds ziehen gleichzeitig die Reißleine - bahnt sich eine Trendwende an?

Bei der PUMA-Aktie zeichnet sich eine bemerkenswerte Veränderung im Verhalten institutioneller Leerverkäufer ab. Gleich drei internationale Hedgefonds haben am 5. November 2026 ihre Netto-Leerverkaufspositionen reduziert. Marshall Wace LLP, PDT Partners und WorldQuant verringerten ihre Wetten auf fallende Kurse teilweise deutlich. Für Anleger ist das ein interessantes Signal, denn eine solche gleichzeitige Reduzierung kann auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeuten. Allerdings bleibt die institutionelle Short-Exponierung erheblich. Die PUMA-Aktie notiert aktuell bei 26,73 Euro und verliert leicht um 0,373 Prozent. Während sich einige Hedgefonds vorsichtiger positionieren, stellt sich die Frage, ob der Sportartikelhersteller das Vertrauen der Investoren nachhaltig zurückgewinnen kann.