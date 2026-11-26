Warum ist die Puig-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Puig-Aktie stieg um 2,05 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der breiten Erholung, im Hintergrund stützt der Rekordumsatz im dritten Quartal.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Puig-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105777017, die WKN A40AE4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel B1B gehandelt, in den USA unter PUGBY (OTC, ADR).

Wie stark ist die Puig-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Puig-Aktie schloss bei 20,94 Euro und damit 2,05 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (20,52 Euro).

Wie lief das dritte Quartal bei Puig?

Puig erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 1.391 Millionen Euro, auf vergleichbarer Basis 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr.