Die Puig-Aktie (ISIN: ES0105777017, WKN: A40AE4, deutsches Handelssymbol: B1B, US-Handelssymbol: PUGBY (OTC, ADR)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 20,94 Euro und damit 2,05 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Puig damit Platz 17. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Puig-Aktie IBEX 35 Gewinner: Parfümhersteller über 20 Euro – Rekordquartal im Rücken
Die Puig-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,05 Prozent auf 20,94 Euro profitiert der Parfüm- und Kosmetikkonzern von der breiten Erholung. Im Hintergrund wirkt ein Rekordumsatz im dritten Quartal. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Konsumwerte wie Puig und Inditex gehörten am Donnerstag zu den Gewinnern.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Puig-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. Puig folgte der breiten Erholung des spanischen Marktes. Im Hintergrund stützt die Geschäftsentwicklung: Im dritten Quartal erzielte Puig einen Rekordumsatz von 1.391 Millionen Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 5,6 Prozent.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Rekordquartal
Der Umsatz im dritten Quartal stieg auf 1.391 Millionen Euro.
Prognose bestätigt
Puig will 2026 schneller wachsen als der Markt für Premium-Kosmetik.
Das Unternehmen
Puig: Parfüm, Make-up und Hautpflege
Puig mit Sitz in L'Hospitalet de Llobregat bei Barcelona ist seit Mai 2024 an der Börse. Zu den Marken gehören Carolina Herrera, Paco Rabanne und Charlotte Tilbury. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4,8 Prozent auf 3.745 Millionen Euro. Am stärksten wuchs Make-up mit einem Plus von 12 Prozent.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Puig-Aktie
Warum ist die Puig-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Puig-Aktie stieg um 2,05 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der breiten Erholung, im Hintergrund stützt der Rekordumsatz im dritten Quartal.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Puig-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105777017, die WKN A40AE4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel B1B gehandelt, in den USA unter PUGBY (OTC, ADR).
Wie stark ist die Puig-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Puig-Aktie schloss bei 20,94 Euro und damit 2,05 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (20,52 Euro).
Wie lief das dritte Quartal bei Puig?
Puig erzielte im dritten Quartal 2026 einen Rekordumsatz von 1.391 Millionen Euro, auf vergleichbarer Basis 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr.
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