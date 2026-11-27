Charttechnisch bewegt sich die Prysmian Aktie nach dem Sprung um 98 Euro. Im Oktober hatte sie im Zuge der KI-Skepsis an einem Tag 7,6% verloren, nachdem die Bank of America durchgespielt hatte, wie Prysmian einen deutlichen Rückgang der KI- und Rechenzentrumsinvestitionen verkraften würde. Das macht die 100-Euro-Marke zum Stimmungsbarometer: Solange die Aktie darunter bleibt, bleibt die Sorge um die KI-Nachfrage im Kurs. Marken, die als Orientierung dienen: die 100 Euro als Widerstand und die Tagesspanne vom Donnerstag mit 96,70 bis 100,15 Euro.