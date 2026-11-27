Die Prysmian Aktie (ISIN: IT0004176001, FSE: AEU, Mailand: PRY) hat am Donnerstag einen kräftigen Satz gemacht: Griechenlands Netzbetreiber IPTO hat sieben Inselverbindungen für den Kabelhersteller freigegeben, im Wert von bis zu 910 Mio. Euro. Die Aktie stieg in Mailand um rund 6% und kam damit zurück von einer Delle, die Zweifel an den Erträgen der KI-Investitionen in den vergangenen Wochen gerissen hatten. Diese Prysmian Aktie Prognose ordnet die Lage kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild ein, mittel- bis langfristig nach Auftragsbestand, Atkore und dem großen Bild.
Prysmian Aktie: Griechenland-Freigabe über 910 Mio. Euro lässt die Aktie um 6% steigen - Ist die KI-Delle vorbei?
Griechenlands Netzbetreiber IPTO gibt sieben Inselverbindungen für Prysmian frei, bis zu 910 Mio. Euro schwer. Die Prysmian Aktie Prognose nach News, Rekordquartal, Atkore-Übernahme und Chartbild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Prysmian S.p.A.
- Börse / Ticker
- Mailand, PRY
- Kerngeschäft
- Energie- und Telekommunikationskabel, Übertragungsnetze, Elektrifizierung
- Mitarbeitende
- rund 34.000 in über 50 Ländern
- Neu im Konzern
- Atkore (USA), Abschluss am 19.10.2026, ab November konsolidiert
- Prognose 2026
- bereinigtes EBITDA 3.075 bis 3.125 Mio. €
- Nächste Termine
- Capital Markets Day 2027, Jahreszahlen 2026 voraussichtlich Anfang 2027 (nicht bestätigt)
Stand: 27.11.2026, Kurse Mailand und Xetra, 26.11.2026
Die aktuellen News
Sieben Inselverbindungen - grünes Licht aus Athen
IPTO hat Prysmian den Startschuss für sieben Projekte gegeben, die die Dodekanes und die nordägäischen Inseln an das griechische Festlandnetz anbinden.
Mit der Freigabe gehen die Vorhaben in den Auftragsbestand ein. Sie gehen auf einen Rahmenvertrag zurück, den IPTO im Juni 2026 vergeben hatte. Prysmian entwirft, fertigt und verlegt über 900 Kilometer Hochspannungs-Wechselstromkabel, teils in mehr als 1.150 Metern Tiefe, die letzte Lieferung ist für 2033 geplant. Die Verbindungen sollen die Inseln von teurer, diesel- und ölbefeuerter Stromerzeugung unabhängiger machen. Der Auftragswert von bis zu 910 Mio. Euro gilt laut Bericht als Obergrenze.
Wie groß der Effekt ist, zeigt die Einordnung der Analysten: Intermonte beziffert den Anteil der Griechenland-Projekte am Auftragsbestand des Übertragungsgeschäfts auf rund 6% und lässt die kurzfristigen Schätzungen unverändert, weil sich der Zeitraum bis 2033 erstreckt. Intesa Sanpaolo erwartet, dass der gesamte Auftragsbestand von 16,5 Mrd. Euro zum Ende des dritten Quartals auf über 17 Mrd. Euro steigt.
Die Zahlen
Rekordquartal - und die Latte wurde gerissen
Der Rückenwind kommt nicht nur aus Griechenland. Am 29. Oktober legte Prysmian das beste Quartal der Firmengeschichte vor: Der Umsatz im dritten Quartal lag bei 6,42 Mrd. Euro, organisch wuchs er um 13,1%. Das bereinigte EBITDA stieg um 32,1% auf 851 Mio. Euro und lag klar über den von Analysten erwarteten 793 Mio. Euro. Auf neun Monate gerechnet erreichte der Umsatz 17,66 Mrd. Euro, das bereinigte EBITDA 2,18 Mrd. Euro.
Prysmian: bereinigtes EBITDA im dritten Quartal
Mio. €
- Konsens
Quelle: Prysmian, Il Sole 24 Ore, 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Bereinigtes EBITDA
|Q3 2025 (Ist)
|644
|Q3 2026 (Konsens)
|793
|Q3 2026 (Ist)
|851
Das war das beste Quartal, das Prysmian bisher erzielt hat.
Auf dieser Basis hob das Management die Prognose für 2026 erneut an und will die Ziele für 2028 zwei Jahre früher übertreffen.
|Kennzahl
|Bisherige Prognose
|Neue Prognose
|Bereinigtes EBITDA
|2.800 bis 2.900 Mio. €
|3.075 bis 3.125 Mio. €
|Freier Cashflow
|1.650 bis 1.750 Mio. €
|1.750 bis 1.850 Mio. €
Die neue Prognose enthält den Beitrag von Atkore in den letzten zwei Monaten des Jahres. Prognose des Unternehmens, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Prysmian, Pressemitteilung vom 29.10.2026
Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 2,86 Mrd. Euro, nach 3,1 Mrd. Euro zu Jahresbeginn. Der Wert enthält die Atkore-Übernahme noch nicht, die erst am 19. Oktober abgeschlossen wurde.
Atkore
Der US-Zukauf - Rechenzentren im Visier
Im August hatte Prysmian die Übernahme des US-Unternehmens Atkore für 95 US-Dollar je Aktie in bar vereinbart, insgesamt rund 3,8 Mrd. US-Dollar (etwa 3,3 Mrd. Euro). Am 19. Oktober wurde der Kauf abgeschlossen, ab November ist Atkore voll im Konzern konsolidiert. Atkore setzte 2025 nach Prysmians Angaben rund 2,8 Mrd. US-Dollar um, bei einem EBITDA von 306 Mio. US-Dollar und einer Marge von 14%. Prysmian erwartet jährliche Synergien von 150 Mio. US-Dollar. Die Idee: Kabel und Installationskomponenten gemeinsam an dieselben Kunden zu verkaufen, vor allem im Bereich Rechenzentren.
Chartbild
Um die 100 Euro - Delle nach der KI-Skepsis
Charttechnisch bewegt sich die Prysmian Aktie nach dem Sprung um 98 Euro. Im Oktober hatte sie im Zuge der KI-Skepsis an einem Tag 7,6% verloren, nachdem die Bank of America durchgespielt hatte, wie Prysmian einen deutlichen Rückgang der KI- und Rechenzentrumsinvestitionen verkraften würde. Das macht die 100-Euro-Marke zum Stimmungsbarometer: Solange die Aktie darunter bleibt, bleibt die Sorge um die KI-Nachfrage im Kurs. Marken, die als Orientierung dienen: die 100 Euro als Widerstand und die Tagesspanne vom Donnerstag mit 96,70 bis 100,15 Euro.
Analysten
Was sagen die Profis zur Prysmian Aktie?
Das Analystenlager ist überwiegend positiv. Laut Börse Express raten 13 von 18 Häusern zum Kauf, 3 zum Halten, 2 zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 153,50 Euro. Intesa Sanpaolo bestätigte zuletzt Kaufen mit einem Kursziel von 165 Euro, ein weiteres Haus kommt auf 146 Euro und sieht die Aktie nach dem Rückgang im Schnitt 25% unter Wettbewerbern. Der Kurs liegt damit klar unter den genannten Zielen. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Prognose
Prysmian Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei einer Aktie, die so stark an der KI-Stimmung hängt, nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Stimmung entscheidet
Hält die Aktie die Gewinne der Freigabe und kommt der Gesamtmarkt zur Ruhe, rückt die 100-Euro-Marke in Reichweite. Neue Zweifel an KI-Renditen könnten die Delle vom Oktober wieder öffnen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Atkore und Auftragsbestand
Entscheidend ist, ob Prysmian die angehobene Prognose von 3.075 bis 3.125 Mio. Euro bestätigt, den Auftragsbestand über 17 Mrd. Euro bringt und Atkore erfolgreich integriert. Der Capital Markets Day 2027 bringt neue mittelfristige Ziele.
Langfristig (ab 2028): Netze, Rechenzentren, Elektrifizierung
Der Ausbau der Stromnetze und der Rechenzentren trägt das Geschäft über Jahre. Gelingt der Wandel vom Kabelhersteller zum Lösungsanbieter, könnte der Bewertungsabschlag zu Wettbewerbern schrumpfen. Bleibt der KI-Boom hinter den Erwartungen, bliebe die Aktie ein schwankungsanfälliger Zykliker.
Termine
Was Anleger der Prysmian Aktie jetzt beobachten
Laufend: Aufträge im Übertragungsgeschäft, insbesondere der Schwarzmeer-Korridor.
Laufend: Integration von Atkore, erste Beiträge ab November.
Anfang 2027: Jahreszahlen 2026 samt Ausblick (Termin nicht bestätigt).
2027: Capital Markets Day mit neuen mittelfristigen Zielen.
FAQ
Häufige Fragen zur Prysmian Aktie
Warum steigt die Prysmian Aktie? IPTO hat sieben Inselverbindungen in Griechenland im Wert von bis zu 910 Mio. Euro freigegeben, die Aktie legte um rund 6% zu.
Wie viel Gewinn macht Prysmian? Im dritten Quartal lag das bereinigte EBITDA bei 851 Mio. Euro, 32,1% mehr als im Vorjahr. Für 2026 erwartet das Unternehmen 3.075 bis 3.125 Mio. Euro.
Was ist Atkore? Ein US-Anbieter von Lösungen für die Elektroinfrastruktur, den Prysmian für rund 3,8 Mrd. US-Dollar übernommen hat.
Wie lautet die Prysmian Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die KI-Stimmung, mittelfristig die Umsetzung der Prognose und die Integration von Atkore, langfristig der Ausbau der Netze. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Prysmian Aktie ein Kauf? Dieser Beitrag gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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