Die Prudential-Aktie schließt am Freitag bei Xetra 3,62 Prozent höher bei 11,745 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 3,40 Prozent, am Vortag hatte die Aktie 1,43 Prozent zugelegt.
Prudential-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Asien-Versicherer steigt um 3,6 Prozent – Rückenwind aus Fernost
Die Prudential-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Eine freundliche Börse und die Asien-Stärke stützen den Versicherer.
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Die Hintergründe
Asien liefert den Schwung
Prudential macht sein Geschäft überwiegend in Asien. Am Freitag waren britische Finanzwerte breit gefragt, Lloyds, Barclays und HSBC legten bei Xetra zwischen 2,3 und 3,5 Prozent zu.
Steigende Börsen erhöhen den Wert verwalteter Kundengelder. Die Prudential-Aktie profitiert davon und von der guten Stimmung für Versicherer.
Steckbrief
- Unternehmen
- Prudential plc
- ISIN
- GB0007099541
- Symbol London
- PRU
- US-Symbol
- PUK (NYSE)
- Kurs
- 11,745 Euro
- Veränderung
- +3,62 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr
Warum steigt die Prudential-Aktie?
Die gute Finanzstimmung und die Asien-Stärke stützen den Versicherer.
Wie lief der Morgen?
Bei Xetra lag das Plus gegen 9:09 Uhr bei 3,40 Prozent.
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