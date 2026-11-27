Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 4,29 Prozent auf 31,325 Euro, weil Anleger nach Pekings Stützungsmaßnahmen auf chinesische Aktien setzten.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.

Wofür steht Prosus?

Prosus ist eine Technologie-Holding mit Beteiligungen im Onlinehandel und an Tencent.