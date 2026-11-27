Die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Handelssymbol Amsterdam: PRX, US-Handelssymbol: PROSY) schließt die Woche stark: 4,29 Prozent Plus auf 31,325 Euro. Prosus ist damit AEX Gewinner auf Platz zwei hinter ArcelorMittal.
Prosus-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 4,3 Prozent auf 31,33 Euro – China stützt den Tencent-Wert
Die Prosus-Aktie steigt am Freitag 4,29 Prozent auf 31,325 Euro und ist zweitstärkster AEX Gewinner. Pekings Maßnahmen zur Stützung der Börse treiben die Tencent-Holding.
Die Gründe
Peking will den Markt stützen
Chinas Regierung kündigte am Freitag zusätzliche Maßnahmen zur Stützung der Finanzmärkte an. Genannt wurden Liquidität über den Staatsfonds Central Huijin sowie Anreize für höhere Dividenden und Aktienrückkäufe. Anleger reagierten positiv. Prosus hält große Anteile an Tencent, deren Wert den Kurs der Holding stark prägt. Am Mittag lag die Aktie laut De Aandeelhouder 3,7 Prozent im Plus.
Fast aufgeholt
Der Wochenverlust vom Mittwoch ist zum großen Teil wettgemacht (eigene Rechnung).
Tech-Erholung
Chipwerte und Technologieaktien stützen die Stimmung.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday schon um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,29 Prozent auf 31,325 Euro, weil Anleger nach Pekings Stützungsmaßnahmen auf chinesische Aktien setzten.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.
Wofür steht Prosus?
Prosus ist eine Technologie-Holding mit Beteiligungen im Onlinehandel und an Tencent.
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