Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 2,60 Prozent höher bei 30,035 Euro. Die weltweite Erholung der Technologiewerte überwog die Kurszielsenkungen von Citi und UBS.

Was haben Citi und UBS geändert?

Beide Banken senkten ihre Kursziele und behielten die Kaufempfehlung bei.

Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?

ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.