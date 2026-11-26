Am Mittwoch fast 5 Prozent im Minus nach den Halbjahreszahlen, am Donnerstag 2,6 Prozent im Plus, obwohl zwei Großbanken die Kursziele kürzten. Die Prosus-Aktie (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Handelssymbol Amsterdam: PRX, US-Handelssymbol: PROSY) schließt bei 30,035 Euro. Prosus ist damit AEX Gewinner. Der Börsendienst IEX berichtet, dass Citi und UBS ihre Kursziele senkten, die Kaufempfehlung aber beibehielten.
Prosus-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,6 Prozent auf 30,04 Euro – trotz gesenkter Kursziele von Citi und UBS
Die Prosus-Aktie schließt am Donnerstag 2,60 Prozent höher bei 30,035 Euro und ist AEX Gewinner. Citi und UBS senkten die Kursziele, blieben aber bei Kaufen. Die Tech-Erholung wiegt schwerer.
Die Gründe
Tech-Erholung wiegt schwerer als die Studien
Technologiewerte erholten sich weltweit. In Hongkong, wo Prosus' wichtigste Beteiligung Tencent notiert, stieg die Börse am Donnerstag. Der AEX schloss 1,86 Prozent höher. Die gesenkten Kursziele von Citi und UBS hielten die Aktie nicht auf, weil beide Häuser bei Kaufen blieben.
Gemischte Halbjahreszahlen
Umsatz 5,75 Milliarden Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie von 2,01 Dollar über den Erwartungen.
Operativ unter Plan
Das bereinigte EBITDA von 393 Millionen Dollar verfehlte die erwarteten 416 Millionen. Das löste den Kursrutsch vom Mittwoch aus.
Weitere Kürzung
Bereits am Mittwoch hatte Degroof Petercam sein Kursziel gesenkt und Halten bestätigt.
Häufige Fragen zur Prosus-Aktie
Warum ist die Prosus-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 2,60 Prozent höher bei 30,035 Euro. Die weltweite Erholung der Technologiewerte überwog die Kurszielsenkungen von Citi und UBS.
Was haben Citi und UBS geändert?
Beide Banken senkten ihre Kursziele und behielten die Kaufempfehlung bei.
Wie lauten ISIN und WKN der Prosus-Aktie?
ISIN NL0013654783, WKN A2PRDK, Symbol in Amsterdam PRX.
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