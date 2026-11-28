Procter & Gamble Aktie: Vier Prozent Wachstum, null Prozent mehr Gewinn – wo bleibt das Geld der Kunden?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:15 3 Min.

Procter & Gamble verkauft wieder mehr Pampers, Ariel und Gillette. Beim Gewinn kommt davon kaum etwas an. Warum der Konsumriese seine Prognose nicht anhebt und was das für die Procter & Gamble Aktie heißt.

Bild: Procter & Gamble

So gut lief der Verkauf lange nicht. Procter & Gamble ist mit dem saubersten Umsatzquartal seit Langem ins neue Geschäftsjahr gestartet. Die Procter & Gamble Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 172,86 US-Dollar, ein Minus von 0,21 Prozent. Der Haken an der Erfolgsmeldung steht eine Zeile tiefer in der Gewinnrechnung. The Procter & Gamble Company · ISIN: US7427181091 · WKN: 852062 · Handelssymbol: PRG · US-Handelssymbol: PG organisches Umsatzwachstum +4,0 % Kerngewinn je Aktie, plus 1 Prozent 2,00 $ bestätigte Jahresprognose Kerngewinn je Aktie 6,89–7,11 $ Schlusskurs am 27. November 172,86 $ Quelle : Procter & Gamble, Ergebnis erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 vom 22. Oktober 2026; NYSE-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Umsatz über den Erwartungen, Gewinn auf der Stelle Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 4,0 Prozent auf 23,28 Milliarden US-Dollar und lag damit rund 2,5 Prozent über dem Konsens. Getragen wurde das Plus von höheren Verkaufsmengen, alle zehn Produktkategorien und alle Regionen wuchsen. Der Kerngewinn je Aktie erreichte 2,00 US-Dollar und übertraf die erwarteten 1,89 US-Dollar deutlich. Im Jahresvergleich legte der Gewinn aber nur um rund ein Prozent zu, währungsbereinigt blieb er unverändert. Die Kosten steigen schneller, als das Management noch vor drei Monaten erwartet hatte. Im Geschäft mit Baby-, Damen- und Familienpflege sank das Vorsteuerergebnis um vier Prozent, obwohl der Umsatz um drei Prozent stieg. Der Ausblick Bestätigt, nicht angehoben Konzernchef Shailesh Jejurikar will die Investitionen erhöhen, um das Momentum bei den Verbrauchern zu beschleunigen, und hält zugleich an den Zielen fest: ein bis drei Prozent organisches Wachstum und ein Kerngewinn je Aktie von 6,89 bis 7,11 US-Dollar. Auf das obere Ende wollte sich das Management ausdrücklich nicht festlegen. Die Prognose für den Gesamtumsatz stieg auf zwei bis vier Prozent, weil ein im Oktober übernommener Anbieter von Vitaminen und Nahrungsergänzung hinzukommt. Zu den Wachstumstreibern zählt das Management zudem eine neue Windellinie in den USA, die im ersten Jahr mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz bringen soll. Im abgelaufenen Geschäftsjahr schüttete der Konzern mehr als 15 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Rückkäufe aus. Was für die Procter & Gamble Aktie spricht Mengenwachstum in allen Kategorien, Marktanteilsgewinne, verlässliche Ausschüttungen und ein defensives Geschäftsmodell. Was dagegen spricht Kosten steigen schneller als geplant, das Gewinnwachstum ist minimal, und höhere Investitionen drücken kurzfristig auf die Marge. Häufige Fragen zur Procter & Gamble Aktie Wo steht die Procter & Gamble Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 172,86 US-Dollar (minus 0,21 Prozent). Wie lief das jüngste Quartal?

Umsatz plus 4,0 Prozent auf 23,28 Milliarden US-Dollar, Kerngewinn je Aktie 2,00 US-Dollar. Hat Procter & Gamble die Prognose angehoben?

Nein. Die Ziele für organisches Wachstum und Kerngewinn wurden bestätigt; nur die Umsatzprognose stieg wegen einer Übernahme. Fazit: Wachstum gekauft, Gewinn vertagt Die Procter & Gamble Aktie steht für ein Unternehmen, das wieder mehr verkauft, den Ertrag daraus aber zunächst reinvestiert. Ob sich das auszahlt, zeigt sich, wenn aus Mengenwachstum wieder Gewinnwachstum wird.

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