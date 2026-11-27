Warum meldet Porsche SE einen Verlust?

Wegen einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung auf die Volkswagen-Beteiligung.

Wie hoch ist das bereinigte Ergebnis?

930 Millionen Euro nach neun Monaten.

Was sagt die DZ Bank?

Halten mit einem fairen Wert von 26 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Porsche SE Aktie?

ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003, Handelssymbol PAH3, US-Handelssymbol POAHY.