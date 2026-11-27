Die Porsche SE Aktie spiegelt die Krise bei Volkswagen wider. In den ersten neun Monaten 2026 meldete die Holding einen Verlust nach Steuern von 2,78 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 1,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 23,19 Euro.
Porsche SE Aktie: 2,8 Milliarden Verlust durch VW-Abschreibung – ist die Holding jetzt ein Schnäppchen oder eine Falle?
Milliardenverlust auf dem Papier, Jahresprognose bestätigt, und ein jahrelanger Rechtsstreit endgültig gewonnen: Die Porsche SE Aktie steht zwischen Belastung und Befreiung. Die große Analyse der VW-Holding.
Die Stammdaten: Die Porsche SE Vorzugsaktie trägt die ISIN DE000PAH0038 und die WKN PAH003. In Deutschland lautet das Handelssymbol PAH3, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol POAHY gehandelt.
Die Belastung
Abschreibung auf Volkswagen
Hauptgrund für den Verlust ist eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf die Beteiligung an Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Handelssymbol: VOW3, US-Handelssymbol: VWAPY). Bereinigt verdiente die Holding 930 Millionen Euro, nach 1,59 Milliarden im Vorjahr. Die Prognose für das angepasste Ergebnis 2026 von minus 0,5 bis plus 1,5 Milliarden Euro bestätigte Porsche SE. Die Nettoschulden liegen bei 5,1 Milliarden Euro.
Die Porsche SE ist ein gehebeltes Ticket auf Volkswagen. Wer die Aktie kauft, muss an eine Erholung in Wolfsburg glauben.
Die Befreiung
Rechtsstreit endgültig beendet
Ein Lichtblick: Der Bundesgerichtshof wies die Rechtsbeschwerden der Kläger im Anlegerverfahren rechtskräftig zurück. DZ-Bank-Analyst Michael Punzet senkte den fairen Wert von 28 auf 26 Euro bei Halten. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel am 11. November von 43 auf 41 Euro, bleibt aber bei Kaufen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Porsche SE Aktie liegen beide Ziele über dem aktuellen Kurs.
Häufige Fragen zur Porsche SE Aktie
Warum meldet Porsche SE einen Verlust?
Wegen einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung auf die Volkswagen-Beteiligung.
Wie hoch ist das bereinigte Ergebnis?
930 Millionen Euro nach neun Monaten.
Was sagt die DZ Bank?
Halten mit einem fairen Wert von 26 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Porsche SE Aktie?
ISIN DE000PAH0038, WKN PAH003, Handelssymbol PAH3, US-Handelssymbol POAHY.
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