Wo hat die Porsche AG Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 46,23 Euro, 2,46 Prozent im Plus.

Wie hoch ist die Marge?

Die operative Umsatzrendite lag nach neun Monaten bei 6,9 Prozent.

Wie lauten ISIN und Handelssymbol?

ISIN DE000PAG9113, Handelssymbol P911.