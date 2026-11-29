Die Porsche AG Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 46,23 Euro geschlossen, ein Plus von 2,46 Prozent. Eine Woche zuvor lag der Schlusskurs bei 43,49 Euro. Auf Wochensicht gewinnt die Porsche AG Aktie 6,30 Prozent und gehört zu den Gewinnern im MDAX.
Porsche AG Aktie: Sechs Prozent Wochenplus – die Marge bleibt die offene Frage
Die Porsche AG Aktie schließt am Freitag bei 46,23 Euro und gewinnt auf Wochensicht 6,30 Prozent. JPMorgan zählt den Sportwagenbauer zu seinen Favoriten für 2027. Die operative Umsatzrendite lag nach neun Monaten bei 6,9 Prozent.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE000PAG9113 · Handelssymbol: P911 (Xetra)
Die Lage
Erholung bei niedriger Rendite
Nach neun Monaten 2026 erzielte Porsche einen Umsatz von 25,28 Milliarden Euro und eine operative Umsatzrendite von 6,9 Prozent. Das ist weit entfernt von früheren Zielen. Autowerte waren am Freitag insgesamt gefragt.
JPMorgan zählt die Porsche AG zu seinen Favoriten für 2027. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Porsche AG Aktie handelt eine Erholung, die in den Zahlen noch nicht steht. Entscheidend ist, wie schnell die Marge zurückkommt.
Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie
Wo hat die Porsche AG Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 46,23 Euro, 2,46 Prozent im Plus.
Wie hoch ist die Marge?
Die operative Umsatzrendite lag nach neun Monaten bei 6,9 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol?
ISIN DE000PAG9113, Handelssymbol P911.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.