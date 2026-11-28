Die Porsche AG Aktie beendet die Woche deutlich höher. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Stuttgarter Sportwagenherstellers um 6,30 Prozent und schloss am Freitag bei 46,23 Euro. Damit gehört die Porsche AG zu den MDAX Gewinnern der Woche.
Porsche AG Aktie: Plus 6,3 Prozent – der Sportwagenbauer ist MDAX Gewinner der Woche, Analysten sehen mehr
Die Porsche AG Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 6,30 Prozent auf 46,23 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die Erholung der Autowerte und positive Analystenstimmen geben Schub.
Die Woche
Warum die Porsche AG Aktie MDAX Gewinner der Woche ist
Die Porsche AG Aktie profitierte von der Erholung der Autowerte in der zweiten Wochenhälfte. Nach dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch kauften Anleger zyklische Werte zurück. Auch die Holding Porsche SE, die direkt an der Porsche AG beteiligt ist, legte kräftig zu.
Analysten sehen weiteres Potenzial: JPMorgan stuft die Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 50 Euro ein, die Deutsche Bank nennt 55 Euro. Beide Ziele liegen über dem Freitagsschlusskurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Porsche AG Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Autoerholung. Die Belastungen aus China und den USA bleiben bestehen.
FAQ
Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie
Warum war die Porsche AG Aktie MDAX Gewinner der Woche?
Autowerte erholten sich in der zweiten Wochenhälfte, Analysten sehen weiteres Potenzial.
Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan 50 Euro, die Deutsche Bank 55 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche AG Aktie?
ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911. Handelssymbol an deutschen Börsen: P911. US-Handelssymbol: DRPRY.
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