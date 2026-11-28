Porsche AG Aktie: Plus 6,3 Prozent – der Sportwagenbauer ist MDAX Gewinner der Woche, Analysten sehen mehr

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Porsche AG Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 6,30 Prozent auf 46,23 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die Erholung der Autowerte und positive Analystenstimmen geben Schub.

Bild: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Die Porsche AG Aktie beendet die Woche deutlich höher. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Stuttgarter Sportwagenherstellers um 6,30 Prozent und schloss am Freitag bei 46,23 Euro. Damit gehört die Porsche AG zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Porsche AG Aktie am Freitag 46,23 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +6,30 % Kursziel von JPMorgan 50 EUR Kursziel der Deutschen Bank 55 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; JPMorgan; Deutsche Bank Die Woche Warum die Porsche AG Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Die Porsche AG Aktie profitierte von der Erholung der Autowerte in der zweiten Wochenhälfte. Nach dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch kauften Anleger zyklische Werte zurück. Auch die Holding Porsche SE, die direkt an der Porsche AG beteiligt ist, legte kräftig zu. Analysten sehen weiteres Potenzial: JPMorgan stuft die Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 50 Euro ein, die Deutsche Bank nennt 55 Euro. Beide Ziele liegen über dem Freitagsschlusskurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Porsche AG Aktie sprechen könnte Erholung der Autowerte

Positive Analystenstimmen

Starke Marke im Luxussegment Was Anleger bedenken sollten Schwache Nachfrage in China

Zölle auf Exporte in die USA

Keine eigene Nachricht als Treiber Einordnung der Redaktion: Die Porsche AG Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Autoerholung. Die Belastungen aus China und den USA bleiben bestehen. FAQ Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie Warum war die Porsche AG Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Autowerte erholten sich in der zweiten Wochenhälfte, Analysten sehen weiteres Potenzial. Welche Kursziele nennen Analysten?

JPMorgan 50 Euro, die Deutsche Bank 55 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche AG Aktie?

ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911. Handelssymbol an deutschen Börsen: P911. US-Handelssymbol: DRPRY. Fazit zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 46 Euro.

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